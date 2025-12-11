Economía/Motor-Sonnedix suministrará garantías de origen renovable a filial de Volkswagen de un complejo solar en Cuenca

Complejo solar de Sonnedix - SONNEDIX

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sonnedix ha firmado un acuerdo con VW Kraftwerk, filial del Grupo Volkswagen, para la compra anual de 104 gigavatios (GWh) de Garantías de Origen (GOs) durante la próxima década, procedentes del complejo solar fotovoltaico Sonnedix Covatillas (Cuenca), informó la compañía.

En concreto, este complejo incluye las plantas Covatillas 1, 5 y 6 - ubicado en los municipios de Minglanilla, Graja de Iniesta y Puebla del Salvador (Cuenca). Recientemente inaugurado, el complejo de 150 megavatios (MW) es uno de los desarrollos solares más importantes de Sonnedix en la región ibérica.

Con este acuerdo, Sonnedix entregará 104 GWh de certificados de energía renovable anualmente durante un periodo de 10 años. La compañía estimó que este volumen equivale al consumo eléctrico anual de aproximadamente 25.000 hogares y supone una reducción de unas 37.000 toneladas de emisiones de CO2e.

Se trata del primer acuerdo de venta a largo plazo de Garantías de Origen de Sonnedix. Se suma a otros acuerdos relevantes, como el contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con Renfe para suministrar 420 GWh de energía renovable anualmente para operaciones ferroviarias.

El consejero delegado de Sonnedix, Axel Thiemann, señaló que este acuerdo con VW Kraftwerk demuestra la capacidad de la compañía "para diseñar una gama de productos y servicios energéticos para nuestros clientes, desde contratos de energía a medida hasta la venta de GOs, aportando valor inmediato y contribuyendo a la descarbonización de sectores clave, como el de la automoción".

Por su parte, el director general de Sonnedix España, Gerson González, afirmó que España se ha convertido "en un centro estratégico para el suministro renovable en Europa, y proyectos como Covatillas son un claro ejemplo".

"En Sonnedix, ponemos al cliente en el centro. Por eso, estamos orgullosos de apoyar a Volkswagen en su hoja de ruta medioambiental y de poner la energía renovable generada en nuestro país a disposición de la industria europea", dijo.