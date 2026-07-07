Volkswagen aborda este jueves un posible ajuste de hasta 100.000 empleos y cierre de fábricas hasta 2030

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de supervisión del Grupo Volkswagen, el órgano responsable de supervisar y aprobar las decisiones corporativas de la compañía, tiene previsto reunirse este próximo jueves, 9 de julio, para abordar un posible ajuste de hasta 100.000 empleos y el cierre de cuatro fábricas en Alemania con el fin de reducir costes y aumentar "significativamente" su competitividad de aquí a 2030.

En concreto, según adelantaron medios alemanes a finales de junio, la compañía planea reducir su plantilla en los próximos cinco años a nivel mundial y el cierre de cuatro plantas, entre las que se encuentran las instalaciones ubicadas en las ciudades alemanas de Hannover, Zwickau y Emden, y la de Audi en Neckarsulm.

Asimismo, según adelantó el pasado jueves el medio alemán 'Bild', Grupo Volkswagen también planea eliminar el actual sistema de bonificaciones para sus directivos, con un importe variable según el desempeño individual, que será evaluado por los empleados.

"El consejo de administración ha declarado en repetidas ocasiones que nuestro modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas: desarrollar coches en Alemania, fabricarlos en Europa y exportarlos al resto del mundo", expresó Grupo Volkswagen recientemente sobre esta cuestión.

"Para seguir teniendo éxito en estas condiciones, tenemos que evolucionar. Todo el Grupo debe aumentar significativamente su competitividad. Esto requiere un enfoque más preciso, así como una disciplina más estricta en materia de costes e inversiones", añadió, a continuación, la firma alemana.

El pasado marzo, la compañía anunció que recortaría alrededor de 50.000 puestos de trabajo para 2030 en Alemania, con el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía para final de la década. A esta reestructuración podría sumarse un recorte del 15% de las inversiones.