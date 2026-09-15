Electra inaugura en Madrid la estación urbana de recarga ultrarrápida más potente de Europa - ELECTRA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Electra ha inaugurado en el distrito madrileño de Carabanchel una nueva estación urbana de recarga que, según la compañía, se convierte en la más potente de Europa, con 26 puntos de recarga de hasta 600 kW que permitirán atender simultáneamente a 22 vehículos destinados al transporte de pasajeros y otros cuatro vehículos comerciales para el transporte de mercancías.

La instalación, denominada 'Electralinera', ha supuesto una inversión de 3 millones de euros y se enmarca en una concesión otorgada por el Ayuntamiento de Madrid para la implantación y gestión de puntos de recarga rápida y ultrarrápida en la ciudad.

Además, los cargadores de última generación permiten, según Electra, recargar un vehículo eléctrico en unos 10 minutos, lo que la compañía presenta como una novedad en el mercado.

La infraestructura cuenta además con una marquesina equipada con paneles fotovoltaicos para autoconsumo, con una potencia total de 100 kWp, así como con un sistema de almacenamiento energético. Electra calcula que la puesta en funcionamiento de esta estación permitirá evitar alrededor de 1.000 toneladas de CO2 al año.

UBICADA JUNTO A LA A-42 Y LA M-40

La 'Electralinera' se encuentra en el distrito de Carabanchel**, en las proximidades de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y entre dos importantes ejes de circulación de la capital, la A-42 y la M-40.

Su ubicación busca facilitar el acceso a la recarga tanto a los conductores que circulan por la zona como a los usuarios de vehículos eléctricos que desarrollan su actividad en el entorno, donde también existen supermercados, restaurantes y gimnasios.

La estación funcionará las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Los usuarios pueden reservar un punto de recarga con hasta una hora de antelación a través de la aplicación Electra+ y realizar el pago mediante tarjeta bancaria, Bizum o la propia aplicación, así como a través de plataformas como Waylet, Electromaps o Chargemap.

MADRID MULTIPLICA POR CUATRO SUS PUNTOS DE RECARGA DESDE 2019

Durante la inauguración, el concejal presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha destacado que la puesta en funcionamiento de esta instalación "consolida el avance que la ciudad está protagonizando en materia de electrificación en los últimos años".

Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid, la capital dispone actualmente de 1.349 puntos de recarga eléctrica, una cifra que se ha multiplicado por más de cuatro en los últimos siete años, frente a los alrededor de 300 puntos existentes en 2019.

Por su parte, el CEO de Electra en España, Bastien Verot, ha señalado que con esta instalación la compañía pretende acercar la recarga ultrarrápida al centro de la ciudad y facilitar que los conductores puedan realizar recargas "rápidas, sencillas y fiables" allí donde las necesitan.

Verot ha defendido asimismo la colaboración entre empresas y administraciones públicas como una vía "fundamental" para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.