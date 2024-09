La empresa vasca Begas presentará sus motores propulsados por Biopropano en Hannover

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

BeGas, empresa vasca especializa en la fabricación de motores propulsados por BioAutogás, presentará sus motores propulados 100% por biopropano en el IAA Transportation 2024 que se celebra en Hannover, uno de los eventos de referencia a nivel mundial en el sector de la automoción.

Entre ellos destacan su motor BeGas EVO 3, disponible en potencias de 250, 280 y 320 CV, diseñado para vehículos de entre 12 y 26 toneladas; su motor BeGas B430 LG, disponible en potencias de 110 y 140 CV, destinado a vehículos de entre 3 y 5 toneladas; su motor BeGas B660 LG, actualmente en desarrollo y previsto para estar disponible en el primer trimestre de 2025.

En un comunicado, la compañía ha indicado que todos estos motores funcionan al 100% con Biopropano (BioAutogás), "reforzando el compromiso de BeGas con la sostenibilidad". Además, en el stand de BeGas se exhibirán componentes clave de sus motores, como la rampa de inyección, los inyectores y el catalizador, que destacan por su innovación tecnológica.

Asimismo, ha indicado que, consciente de la relevancia de este evento internacional, que se celebra cada dos años en Messe Hannover, Alemania, la compañía vasca estará presente en la feria del 17 al 22 de septiembre de 2024.

En este espacio, el día 18 de septiembre, de 15.00 a 16.00 horas, se llevará a cabo una conferencia titulada "The Role of BioLPG in Trucks: New Opportunities with BeGas Motor 100% LPG".

La conferencia, moderada por Luis Acevedo, COO en BeGas Motor, abordará las oportunidades que el BioLPG (Biopropano) ofrece para el transporte urbano profesional gracias a los motores BeGas y participarán figuras relevantes como Pedro Silva, CEO de BeGas Motor, John Taylor, Sustainability Manager, Liquid Gas Europe y Jobst Dierks, President, Deutscher Verband Flüssiggas (DVFG), German Liquid Gas Association. Asimismo, se ofrecerá un aperitivo español, brindando una experiencia tanto informativa como gastronómica.

El CEO de BeGas Motor, Pedro Silva, ha destacado que su participación en el IAA Transportation 2024 reafirma su compromiso con la innovación en la movilidad sostenible.

"Con el lanzamiento de nuestros motores propulsados 100% por biopropano y nuestra alianza estratégica con Liquid Gas Europe, queremos marcar un antes y un después en la industria apostando por soluciones que no solo cumplen con las exigencias del presente, sino que lideran el camino hacia un transporte urbano más limpio y responsable a nivel global", ha manifestado.

Por otra parte, ha subrayado que "refuerza su compromiso con el futuro sostenible del transporte" con su reciente alianza con Liquid Gas Europe, la principal asociación europea de gas licuado (GLP) con sede en Bruselas.