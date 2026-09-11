EVO amplía su gama SUV en España con el nuevo 6 HEV, un híbrido autorrecargable desde 29.900 euros - EVO

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

EVO ha ampliado su gama de vehículos SUV en España con el lanzamiento del nuevo EVO 6 HEV, el primer modelo híbrido autorrecargable de la marca italiana, que llega con etiqueta ECO y un precio de lanzamiento de 29.900 euros financiando (precio al contado desde 33.900 euros).

El nuevo modelo complementa la oferta de la compañía, hasta ahora formada por versiones de gasolina y motorizaciones Thermohybrid de gasolina y GLP, y se posiciona en el segmento de los SUV medios con una propuesta basada en el equipamiento de serie y la relación entre precio y producto.

El EVO 6 HEV combina un motor de gasolina 1.5 turbo de cuatro cilindros y 170 CV de potencia con un motor eléctrico de 75 CV, asociado a una transmisión automática DHT.

El SUV de origen italiano alcanza los 4,59 metros de longitud y cuenta con un habitáculo orientado al confort y la versatilidad, según la compañía, para el uso urbano como para desplazamientos de larga distancia.

Entre su equipamiento exterior incorpora iluminación Full LED, llantas de aleación de 19 pulgadas, cámara de visión 360 grados y portón trasero eléctrico.

En el interior dispone de una configuración de doble pantalla digital de 10,5 pulgadas, sistema multimedia, acceso y arranque sin llave, asientos delanteros calefactados y con regulación eléctrica, climatizador automático y tapicería de ecopiel.

AMPLIO PAQUETE DE ASISTENTES

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el EVO 6 HEV incorpora, entre otros sistemas, control de crucero adaptativo (ACC), detector de ángulo muerto (BSD), alerta de salida de carril (LDW) y asistente de cambio de carril (LCA).

También cuenta con frenado automático de emergencia (AEB), alerta de colisión frontal (FCW) y asistente en atascos (TJA), diseñado para facilitar la conducción en situaciones de tráfico denso.