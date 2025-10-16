Fastned logra un beneficio bruto de 25,4 millones en el tercer trimestre, un 40% más

Eleva su facturación un 44% interanual en el trimestre en el que ha abierto sus primeras estaciones en España

La empresa de infraestructura de recarga Fastned ha logrado un beneficio bruto de 25,4 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo período del año anterior.

A su vez, ha registrado unos ingresos por actividad de recarga de 31,5 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 44%. Este crecimiento se debe a un aumento del 32% en la venta de energía renovable, que ascendió a 46,8 gigavatios/hora (GWh) repartidos en 1,7 millones de sesiones de carga.

La compañía mantiene abierta su tercera emisión de bonos correspondiente al ejercicio 2025, cuyo período de suscripción está previsto que finalice a finales de octubre.

Durante el trimestre, la red de Fastned continuó expandiéndose con 17 nuevas estaciones en toda Europa, incluyendo las primeras en España, Francia, Alemania o Países Bajos y una nueva estación insignia en Bélgica, concebida como modelo para las áreas de servicio del futuro.

Al cierre del trimestre, la compañía alcanzó las 380 estaciones operativas en 9 países, y otras 30 en fase de construcción que abrirán en los próximos meses, cumpliendo así la previsión de superar las 400 estaciones a finales de 2025. Durante este periodo, Fastned también aseguró 20 nuevas ubicaciones para su desarrollo, con contratos firmados en 8 de los 9 mercados en los que ya opera.

Fastned también ha presentado una solicitud para construir un centro de recarga "indoor" en Aberdeen, dentro de un almacén urbano, una iniciativa pionera en el Reino Unido y un nuevo concepto de diseño para la compañía.

"El ritmo acelerado de construcción y la capacidad para asegurar ubicaciones estratégicas de alta calidad continúan impulsando la expansión de la red y mantienen vivo el objetivo de alcanzar las 1.000 estaciones en Europa en 2030", ha apuntado la compañía.