Feijóo aboga por afrontar la transición del sector del automóvil "con neutralidad tecnológica"

Pide descuentos directos en la compra de eléctricos, rebaja del IVA y flexibilizar la normativa que endurece las emisiones de CO2

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este jueves porque la transición hacia la descarbonización del sector del automóvil se afronte "con neutralidad tecnología, que facilite que todas (las tecnologías) compitan en condiciones "equivalentes", y ha criticado las políticas del Gobierno para impulsar la electrificación de la industria de la automoción en España.

"Efectivamente, la electrificación de la industria es una apuesta. Pero, en mi opinión, bastante mal acompañada porque el Gobierno es incapaz de generar una política de incentivos a la compra. El Plan Moves III es una improvisación insuficiente", ha criticado el presidente del PP en el marco del V Foro Anfac en Madrid este jueves.

En este sentido, ha afirmado que es necesario para esta transición un impulso a la industria española, así como la promoción de alternativas a la electrificación como biocombustibles y gases renovables para aprovechar otras tecnologías.

DESARROLLAR BIOCOMBUSTIBLES Y GASES RENOVABLES

"Por tanto, además de la apuesta por la electrificación, tenemos que permitir el desarrollo de biocombustibles, de gases renovables y de otras tecnologías que aprovechen las infraestructuras instaladas, nuestras capacidades y nuestro potencial productivo. Toda la industria española representa aproximadamente el 14,7% del PIB, 2,5% por debajo de la media de la Unión Europea. El objetivo de la Unión Europea es que la industria suponga el 20% del PIB de Europa", ha explicado el líder de la oposición.

En este sentido, se ha referido a "este 'gap' enorme en relación con la situación actual de la Unión Europea en el tema de industria y ha dicho que es necesario reindustrializar el país, yendo más allá de las propuestas.

"Reindustrializar no consiste en repetir mucho la palabra; no consiste en una declaración de intenciones que no va a ningún sitio. Reindustrializar consiste en crear las condiciones para que la iniciativa privada cree empresas industriales y pueda crecer en un entorno institucional, legal y fiscalmente razonable y sobre todo previsible", ha sostenido.

APUESTA POR AYUDAS DIRECTAS EN LOS CONCESIONARIOS Y REBAJA DEL IVA

Núñez Feijóo ha recordado que el PP ha trasladado a los ministerios que colaboran con la industria del automóvil una carta con propuestas para incentivar la demanda del vehículo eléctrico en España.

"Necesitamos, primero, descuentos directos en el punto de venta, es decir, en los concesionarios. Segundo, menos burocracia y tercero, menos impuestos. No todo puede ser una maraña burocrática y fiscal que siempre perjudica al ciudadano. Los descuentos en los vehículos tienen que notarse en el concesionario y no cobrarse dos años después de comprar el vehículo", ha incidido el líder del PP.

Además, ha dicho que es necesario valorar la reducción del IVA para estos vehículos como se hace en Noruega, en Países Bajos o en Alemania y reducciones a empresas que electrifiquen sus flotas.

También se ha referido a la red de las infraestructuras de recarga, sobre la que ha comentado que es necesario que sea más accesible y funcional, y ha dicho que es fundamental eliminar las órdenes administrativas para simplificar la puesta en marcha de los puntos de recarga.

A todo ello, ha añadido que "en un país en el que se dice que la electrificación del vehículo es un objetivo irrenunciable, no se pueden cerrar las centrales nucleares que producen el 21% de la electricidad que consumimos en el mundo. No se puede ser tan frívolos con la producción eléctrica en nuestro país cuando hemos electrificado todo o casi todo, que es la teoría del Gobierno actual".

FLEXIBILIZAR LA NORMATIVA DE EMISIONES DE CO2 DE LA UE Feijóo se ha puesto del lado del sector del automóvil europeo en la demanda de solicitar a la Comisión Europea la flexibilización de la normativa de emisiones de CO2, que a partir de este año establece que las emisiones de dióxido de carbono deben bajar a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE.

"Flexibilizar, si es necesario, las condiciones establecidas para la reducción de emisiones en 2025. Yo sí creo en ello", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que es necesario trazar una planificación que refuerce la inversión en España y que consolide la soberanía tecnológica.

Para ello, ha señalado que es necesaria una mayor inversión en innovación tecnológica aplicada al sector; así como un marco fiscal favorable, "certidumbre regulatoria"; e incentivos para la inversión en el desarrollo de la cadena de valor.

También ha afeado el "infierno fiscal" que existe, en su opinión en España, que "demoniza la actividad empresarial" en un contexto en el que el Gobierno de España "no cree en el sector del automóvil".

Un sector que ha valorado en cuanto a su historia y su aportación al país en la transformación de las ciudades españolas y el tejido productivo. "La industria del motor ha sido un factor de desarrollo local en muchos lugares de la geografía española, no se entiende en algunas ciudades sin las fábricas de coches, Valladolid, Valencia, Sevilla, Martorell, Barcelona, Vigo, Zaragoza han cambiado gracias a ustedes, han cambiado la industria de nuestro país", ha comentado dirigiéndose a los asistentes del Foro.

Por último, ha afirmado tener claro "cuál es la hoja industrial para España. Y lo podemos resumir en menos burocracia y más seguridad pública. En más y mejor financiación para los proyectos industriales. En inversión, en digitalización, en innovación y en tecnologías propietarias. En más incentivos fiscales para la inversión. En energía asequible y en formación especializada, con planes específicos para atraer talento y retener talento. Porque sabemos que la industria crea empleo de calidad e integra territorios y fija población", ha sostenido Feijóo.