Feijóo critica al Gobierno de no apoyar la automoción y advierte al sector "no permitirse más fracasos"

Feijóo interviene en un foro organizado por el PP de la UE - EP/CLAUDIA ALBA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez "no cree en la automoción ni considera que la industria sea prioritaria", y ha advertido de que el sector "no puede permitirse más fracasos del Ejecutivo y necesita recuperar la confianza".

Durante su intervención en el foro 'Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades', Feijóo ha afirmado que la industria española "se caerá si se cae el sector de la automoción" y ha subrayado que "España no va a funcionar sin un sector de automoción fuerte y competitivo".

"Somos el segundo país ensamblador de automóviles de Europa, o lo éramos, y espero que podamos seguir siéndolo", ha indicado, al tiempo que se ha comprometido a ofrecer "certidumbre" a un sector que, a su juicio, pide "legislación estable, tecnológicamente ser abierto y compatible con la competitividad industrial".

En este punto, Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no acompañar al sector con una política industrial eficaz" y ha lamentado que "ni siquiera a través de los instrumentos del PERTE haya sido capaz de impulsar el crecimiento", ya que, según ha explicado, "de los 4.300 millones de euros inicialmente presupuestados, el Gobierno ha reducido más de 1.000 millones en la última adenda, recortando un 25 por ciento del apoyo a la automoción española".

"¿Cómo no hemos sido capaces de ejecutar la totalidad de los fondos si estamos hablando de un sector estratégico?", se ha preguntado el líder del PP, quien ha añadido que "esta falta de gestión ha mermado la competitividad y la productividad de la industria".

En su opinión, el Ejecutivo "se cree con derecho a imponer qué coche tienen que usar los ciudadanos y cuántas personas deben compartirlo", pero "no pone los recursos necesarios para que la industria mejore, para que los españoles puedan acceder a los vehículos que impone o para reforzar las infraestructuras de recarga, como ha quedado acreditado".

"Este Gobierno impone, pero no mejora la capacidad de los sectores productivos. Este Gobierno no cree en la automoción", ha reiterado, antes de añadir que "tampoco considera que la industria sea prioritaria".

REDUCIR LA DEPENDENCIA DE CHINA

Feijóo ha destacado que Europa necesita "reducir su dependencia tanto de China como de Estados Unidos" y apostar por una industria "capaz de pivotar sobre una nueva tecnología que permita que el 'Made in Europe' sea una referencia en los mercados internacionales".

En este sentido, ha considerado que España "debe dar una respuesta a las necesidades de uno de los sectores industriales más maduros y determinantes", afectado por los cambios provocados por la movilidad eléctrica y las nuevas exigencias tecnológicas.

Feijóo ha defendido que es "más prioritario reducir la edad media del parque móvil español, que supera los 14 años, que mantener políticas que no son esenciales". A su juicio, "sería mejor incentivar la compra de vehículos nuevos para disminuir la edad media y las emisiones" que mantener estrategias que "no tienen impacto real sobre la competitividad industrial".

Así, el dirigente 'popular' ha propuesto una política industrial articulada sobre siete ejes para garantizar el futuro de la automoción: un precio energético competitivo y estable; medidas fiscales que favorezcan la innovación; inversiones en baterías y componentes; refuerzo de la economía circular; mejora de la logística; políticas de captación y retención del talento; y formación adaptada a las necesidades de la industria.

A su juicio, solo así se podrá "mantener el liderazgo de un tejido industrial que ha sido motor de la economía" y avanzar hacia "una soberanía tecnológica que impulse un ecosistema en torno al vehículo eléctrico y refuerce las cadenas de valor a través de la industria y de los componentes, con una financiación adecuada".

En su intervención, Feijóo ha insistido en que "hay que dejar a la industria hacer su trabajo, dejar a la ingeniería innovar y tomar decisiones basadas en la experiencia y el conocimiento técnico". En su opinión, "en Europa se dedica demasiado tiempo a cuestiones que no son prioritarias, cuando lo esencial es trabajar en aquello que sostiene la economía y el empleo".

Por último, el presidente del PP ha afirmado que su compromiso pasa por "escuchar a la industria y a la ingeniería antes de tomar decisiones", y ha expresado su deseo de que "se puedan hacer los ajustes necesarios para reforzar la competitividad y la fortaleza del sector".

"Sólo podremos triunfar si creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestros sectores, yo creo en España, creo en la Unión Europea, en nuestro potencial y en nuestra industria", ha zanjado.