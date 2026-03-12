Feria de Valladolid acoge entre este jueves y el domingo 'Gran Feriauto', con 800 vehículos de nuevos y de ocasión

Archivo - Feriauto - FERIA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid acoge desde este jueves, 12 de marzo, hasta el domingo 15 'Gran Feriauto Castilla y León', un certamen organizado por la Asociación Vallisoletana del Motor y la Asociación de Vehículos de Ocasión de Valladolid (AVO), que ha reunido a concesionarios y grupos de automoción de la Comunidad para ofrecer una selección de más de 800 vehículos nuevos, Km0, de ocasión, industriales y 4X4.

Los asistentes a esta feria podrán conocer una amplia gama de modelos, desde compactos y urbanos hasta berlinas y vehículos electrificados, todos ellos con certificación y garantía oficial tras someterse a controles de calidad, según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

Así, según la Asociación, el evento cuenta con condiciones especiales de financiación que permiten adquirir vehículos desde 7.000 euros, con plazos de hasta 120 meses y la posibilidad de financiar el cien por cien del importe.

En esta edición han participado los principales grupos de automoción de la provincia, y el presidente de la Asociación Vallisoletana del Motor, José Antonio Iglesias Vega, ha señalado que la ampliación del formato responde a la evolución del mercado y busca facilitar que los compradores comparen modelos y condiciones en un mismo espacio.

La feria mantendrá un horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30 horas durante los cuatro días de celebración y la entrada para el público será gratuita.