Fiat renueva su carismático 500 en versión híbrida y altamente eficiente, disponible desde 19.140 euros

El nuevo Fiat 500 Hybrid, disponible desde 19.140 euros - FIAT

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coche urbano más reconocido y famoso de Fiat, el Fiat 500, regresa a España en una nueva versión Hybrid que promete ofrecer las mismas capacidades para divertirse sobre ruedas en las vías urbanas con las mejores prestaciones de tecnología, eficiencia y clase de su categoría.

Disponible desde 19.140 euros, Fiat ha relanzado su icónico y más italiano modelo con el fin de adaptarse a las necesidades de sus conductores más urbanitas y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible para las ciudades europeas.

El nuevo modelo se fabrica desde finales de 2025 en la planta italiana de Stellantis en Mirafiori (Turín), y la compañía tiene previsto producir más de 100.000 unidades por año, empezando a contar este 2026, en el que se espera que el 80% del total se comercialice fuera de Italia.

Pese a que el segmento A --el de los coches más pequeños, al que pertenece el Fiat 500-- es complicado para los fabricantes de coches (por problemas de rentabilidad y eficiencia), Fiat ha logrado ofrecer con esta nueva versión las mayores dotes de fiabilidad y potencia del motor, que llevan al modelo a estar perfectamente preparado para enfrentarse al revuelo de cualquier callejero urbano.

UN MOTOR TÉRMICO CON EFICACIA ELÉCTRICA

Bajo el capó del Nuevo 500 Hybrid late el por el motor híbrido FireFly de tres cilindros y 1,0 litros, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades. Gracias a su sistema eléctrico de 12 V, este tren motriz mejora la eficiencia del combustible, ofreciendo una experiencia de conducción suave, accesible y con un equilibrio óptimo entre prestaciones y bajo consumo.

A este motor se suma la caja de cambios manual de seis velocidades, también fabricada en Italia, y que le otorga un mayor dinamismo a la conducción. "Es un modelo de gran fiabilidad y alta eficiencia, con un mantenimiento reducido, lo que lo hace ideal para la diversión en la ciudad", destaca la directora de Marketing de Fiat España, Elena Arnaiz.

ESPACIO, ESTILO Y ELEGANCIA

Pese a ser internacionalmente conocido por sus reducidas dimensiones, la nueva versión ha aumentado en tamaño. Así, sus medidas son ahora 3.631 mm de largo (20 mm más que en la anterior edición), 1.532 de alto (60 mm más) y 1.684 mm de ancho.

Este cambio lo convierte en un modelo más atractivo, con un exterior reforzado por elementos ya distintivos de la marca como su firma lumínica ovalada o el cambio en el logo delantero. Además, algunos acabados ofrecen techo panorámico.

En cuanto a su interior, el Fiat 500 destaca por la elegancia en los acabados, con telas refinadas que cubren la tapicería o el mismo color de carrocería en elementos como la parte superior de la guantera. En cuestión de almacenamiento, el nuevo Fiat 500 gana espacio, debido al incremento general de proporciones.

Por otro lado, el nuevo Fiat 500 Hybrid se posiciona como uno de los coches más conectados de su categoría. Cuenta con el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5, que integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas. La conectividad es total gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En materia de seguridad, el vehículo está equipado con un completo conjunto de funciones de ayuda a la conducción optimizadas para la ciudad, entre las que figuran el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico.

En cuanto a la gama, el Fiat 500 Hybrid llega al mercado con una estructura de acabados diseñada para satisfacer a diversos perfiles de conductor. Así, el acabado Pop, de entrada a la gama está disponible desde 20.850 euros, sin contabilizar descuentos, el Icon desde 22.350 euros (con novedades como llantas de aleación y pantalla Daichii A7); y finalmente el acabado La Prima está disponible desde 26.350 euros, con el equipamiento más premium y completo.