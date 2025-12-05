Finlandia se apoya en el sector del automóvil para incrementar su capacidad de fabricación de blindados

Archivo - Un blindado Patria 6x6 - PATRIA - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía de defensa finlandesa Patria, controlada por el Estado finés (50,1%) y participada por la firma noruega Kongsberg (49,9%), se ha aliado con el fabricante de techos y sistemas cinemáticos para automóviles Valmet Automotive a fin de reforzar su capacidad para producir blindados militares, según ha informado en un comunicado.

El acuerdo entre ambas compañías contempla una transferencia de tecnología a través de la cual Valmet Automotive fabricará blindados 'First' de Patria en su planta de la ciudad finlandesa de Uusikaupunki (en el suroeste del país).

"Patria se complace con el rápido y fluido progreso de la cooperación con Valmet Automotive. Si bien la producción de Patria se encuentra en un nivel muy bueno para atender todos los pedidos existentes y previstos, buscamos capacidad adicional, especialmente para la demanda futura. La transferencia de tecnología es parte natural del modelo de negocio de Patria, y este es el primer e importante paso también en la cooperación con Valmet Automotive", ha destacado Patria.

Más allá de esta alianza, la compañía finlandesa está realizando inversiones en sus instalaciones de Hämeenlinna (Finlandia) y Valmiera (Letonia) para poder responder al aumento de la demanda de sus blindados.

En ese sentido, por ejemplo, el pasado lunes la empresa comunicó que las Fuerzas Armadas de Suecia comprarán 94 unidades adicionales del blindado Patria 6x6 (en Suecia se conoce como Pansarterrängbil 300) por 1.500 millones de coronas suecas (en torno a 140 millones de euros).

Este nuevo encargo complementa al realizado por Suecia en 2024, cuando acordó la compra de 321 unidades de este blindado, por lo que, en total, el país recibirá 415 Patria 6x6 hasta 2030.

El pedido se ha realizado en el marco del programa de cooperación internacional denominado 'Sistema Común de Vehículos Blindados' (CAVS), en el cual participan Finlandia, Letonia, Dinamarca, Alemania, Noruega y el Reino Unido.

Sobre ello, la firma finlandesa ha indicado que ya le han encargado alrededor de 1.000 vehículos Patria 6x6 y que ya ha entregado en torno a 250 unidades a través del mencionado programa, el cual, según ha recordado, "está abierto a países con necesidades de equipamiento similares", si bien es necesario el consentimiento previo de los integrantes actuales de la alianza.