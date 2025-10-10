Ford nombra a Jim Baumbick como nuevo presidente en Europa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado este viernes una serie de cambios en su equipo de dirección, entre los que figuran el nombramiento de Jim Baumbick como presidente de la compañía en Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este puesto, Baumbick, quien recientemente se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Producto, Planificación de Ciclos y Programas, liderará la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los principales grupos de interés de la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos e impulsar una ejecución más rápida y eficiente.

Baumbick reportará al vicepresidente de Ford, John Lawler. Baumbick ha desempeñado diversos cargos en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de producto.

A raíz de este cambio, Sam Basile sucede a Baumbick como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Producto, Planificación de Ciclos y Programas. Anteriormente, Basile fue vicepresidente de Programas Globales de Producto de General Motors. Se incorpora a Ford el 13 de octubre y reportará al director de operaciones de Ford, Kumar Galhotra.

Por otro lado, el vicepresidente de Manufactura para América, Bryce Currie, asume un rol más amplio como director de Manufactura, con responsabilidad sobre la manufactura y la seguridad a nivel global.

Asimismo, Andrew Frick, actual presidente de Ford Blue y Model e, asume responsabilidades adicionales para Lincoln Motor Company. Como resultado, las unidades de negocio minoristas globales de la compañía para vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos, incluyendo Lincoln, están bajo un mismo líder. Joaquín Nuño-Whelan continuará como presidente de Lincoln, reportando a Frick.

Ford también anunció la jubilación de Chuck Gray, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Vehículos, y Darren Palmer, vicepresidente de programas de vehículos eléctricos, dos responsables de desarrollo e ingeniería de productos.

Charles Poon, actual director de Ingeniería de Propulsión Electrificada, sucede a Gray, a partir del 1 de noviembre, como vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Vehículos, reportando a Galhotra.