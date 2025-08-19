El fuego que afectó a un proveedor en A Rúa y problemas en carreteras obligan a suspender un turno en Stellantis Vigo

Vista de la Empresa Autoneum quemada por el fuego, en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

VIGO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los muchos incendios forestales registrados estos días en Galicia ha provocado importantes daños en la nave de Autoneum, en A Rúa (Ourense), que es uno de los proveedores de Stellantis Vigo para el ensamblaje de sus furgonetas, y el incidente ya ha tenido consecuencias en la fábrica automovilística de Balaídos.

Así, la afectación en esta planta ourensana, sumada a los problemas logísticos por los cortes en las carreteras, se han traducido en dificultades de aprovisionamiento de piezas para Stellantis, que han obligado a suspender parte de la actividad de producción, según ha informado la propia empresa. Esta circunstancia se da tan sólo un día después de que la fábrica viguesa haya retomado el trabajo tras las vacaciones estivales.

Estos problemas de suministro están afectando al sistema 2 de montaje, que se encarga de la producción de furgonetas (vehículo K9), de manera que se ha suspendido la actividad en esta línea de producción en el turno de tarde de este martes.

La empresa ha informado de que los talleres de Ferraje y Pintura adaptarán su actividad en dicho turno para continuar la fabricación de cajas destino SKD (sistema de envío de kits de piezas desmontadas parcialmente). La previsión de la planta es que la actividad normal se reanude en el turno de mañana de este miércoles.