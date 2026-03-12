Ganvam y MSI impulsan el primer espacio de datos europeo para el sector de la distribución de vehículos

Archivo - Vehículos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) y la consultora MSI-Sistemas de Inteligencia de Mercado han creado el primer espacio de datos europeo especializado en la actividad de la venta y posventa de vehículos.

Con la creación de este espacio de datos, llamado Simmix-KPI Automoción, nace un entorno sectorial destinado a estructurar información estratégica para distribuidores, redes de servicio y talleres.

Hasta ahora, los avances en materia de espacios de datos en el ámbito europeo se habían centrado en la fabricación. Sin embargo, la actividad económica que se genera una vez que el vehículo está en manos del cliente --distribución, mantenimiento, reparación y gestión operativa-- carecía de un marco común que permitiera estructurar información homogénea y comparable.

El espacio de datos Simmix-KPI Automoción desarrollado por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado, se enmarca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por la Unión Europea y responde a este vacío mediante el desarrollo de una infraestructura federada que permite estandarizar y compartir información bajo criterios de seguridad, gobernanza y soberanía del dato.

"No se trata de centralizar bases de datos ni de ceder el control de la información empresarial, sino de habilitar un entorno interoperable donde los datos puedan convertirse en conocimiento colectivo a través de procesos de agregación estadística anonimizada" ha aclarado el director general de MSI, Alfonso Segovia.

Dentro del Espacio de Datos Simmix-KPI Automoción se crea Nexo, el entorno sectorial que hace posible que las pymes del sector de la distribución compartan información para construir medias anonimizadas estandarizando datos procedentes de DMS, ERP y otros sistemas de gestión. Así las pymes pueden transformar su información interna en indicadores homogéneos y comparables bajo un mismo marco metodológico.

Este modelo permite acceder a referencias construidas sobre datos reales de mercado, reduciendo la asimetría informativa y facilitando una gestión profesionalizada.

En palabras del director general de Ganvam, Fernando Miguélez, "el entorno Nexo, abierto a todos los asociados que quieran participar, nace con la idea de convertirse en una palanca estratégica para mejorar la rentabilidad, la eficacia operativa y la capacidad de análisis del conjunto de la distribución en España en un momento en el que la gestión del dato se convierte en el principal activo de las pymes".