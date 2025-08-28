Las gasolineras apoyan al sector del automóvil para alargar los plazos de la transición eléctrica

Archivo - Un coche reposta en una gasolinera, a 27 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado positivamente el reciente posicionamiento de las patronales europeas Acea y Clepa en defensa de "una transición energética más pragmática, realista e inclusiva", aunque ha advertido de que este giro "llega tarde".

En una carta conjunta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el sector del automóvil europeo pidió plazos más largos y ayudas para la transición eléctrica, asegurando que "la UE corre el riesgo de perder el rumbo en su transición automotriz".

Ceees afirma que ha defendido siempre la neutralidad tecnológica como principio fundamental en la transición energética aplicada a la movilidad en el seno de la Unión Europea y espera que este cambio de postura reflejado en la carta "no llegue demasiado tarde" para evitar "daños irreversibles" en la industria.

"La descarbonización del transporte no puede lograrse apostando únicamente por una tecnología; todas las soluciones son necesarias: desde los combustibles renovables y sintéticos hasta el hidrógeno, pasando por los motores térmicos de alta eficiencia, el biometano e incluso el bioGLP y los híbridos enchufables", ha declarado la confederación.

Además, la patronal ha añadido que "no se puede desmantelar una industria entera para alcanzar un objetivo que, a día de hoy, sabemos que es imposible de lograr en 2035" y que además la transición debe ser "ordenada, económicamente viable y socialmente justa" y basada en criterios "técnicos" y no "ideológicos.

Asimismo, ha confiado en que Acea mantenga "una defensa de la neutralidad tecnológica" cuando la Comisión Europea elabore el informe previsto en el Reglamento 851/2023 sobre los avances hacia la movilidad por carretera sin emisiones.