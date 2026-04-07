Geely Auto inaugura su red de concesionarios en España, con presencia en más de diez provincias

Un concesionario de Geely Auto en España - GEELY AUTO

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto ha inaugurado sus primeros concesionarios en España, donde pondrá a la venta el Starray EM-i PHEV y el SUV E5 eléctrico, los dos modelos que ha comenzado a vender en el mercado español desde el pasado marzo.

"Con estas nuevas instalaciones, los clientes podrán conocer de primera mano la completa gama de vehículos de Geely Auto, incluyendo modelos híbridos y eléctricos, y disfrutar de servicios de venta y postventa de primer nivel", ha destacado la firma asiática.

La marca cuenta desde ahora con puntos de venta en hasta diez provincias españoles, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña, Burgos, Zaragoza, Asturias y el archipiélago de Baleares (en Palma de Mallorca).

Geely también ha abierto concesionarios en otras provincias como Pontevedra o Valladolid, con el objetivo de cubrir todo el territorio nacional.

Estas aperturas sitúan a Madrid y Barcelona como los principales centros urbanos donde los clientes pueden acceder a toda la oferta de Geely Auto, consolidando su presencia en las principales metrópolis del país.

El plan de expansión de nuevos concesionarios ambiciona la total cobertura del mercado español antes de la finalización del año 2026, con el objetivo de alcanzar hasta 50 puntos de ventas en diciembre y hasta un total de 100 para 2027.

ADENTRARSE EN EL MERCADO ELECTRIFICADO ESPAÑOL

La marca busca adentrarse en el mercado electrificado utilizando la experiencia de marcas como Volvo o Smart --firmas que pertenecen al grupo asiático-- ofreciendo este año dos modelos electrificados por debajo de los 38.000 euros, aunque la marca pronostica la llegada de otros seis modelos más en los próximos tres años --tendrá una oferta total de nueve modelos-- y espera disponer de 100 concesionarios para 2027.

El Geely Starray EM-i es un SUV híbrido enchufable de 4,74 metros de longitud que, según la marca, destaca por su habitabilidad, con una tasa de espacio útil superior al 84% y un maletero con una capacidad de 528 litros, ampliable hasta 2.065 litros al abatir los asientos traseros.

Junto al modelo híbrido enchufable, la marca introduce el Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño compacto (4,6 metros de largo) que ofrece un espacio interior propio de segmentos superiores y que busca facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 320 Nm de par máximo, así como dos opciones de batería de ion-litio de 60,2 kWh y 68,4 kWh.