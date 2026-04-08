Geely cierra el primer trimestre con más de 709.000 coches vendidos a nivel mundial - GEELY

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico chino Geely ha registrado un volumen total de 709.358 unidades comercializadas en el primer trimestre, un 1% más que en el mismo periodo de 2025, consolidando así una ligera tendencia al alza en su actividad global.

Igualmente, el conglomerado asiático dueño de marcas como Volvo completó 233.031 vehículos en marzo de 2026, lo que supone una cifra prácticamente estable en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado la compañía, ya que apenas superaron en mil unidades los datos de marzo de 2025.

Por marcas, la enseña principal Geely ha contabilizado 550.659 unidades hasta marzo, lo que representa una caída interanual del 7%. Dentro de esta, la gama Galaxy ha registrado 238,859 unidades (-8%).

Por su parte, Lynk & Co ha crecido en el primer trimestre un 12%, hasta las 72.608 unidades, mientras que Zeekr (otra de las marcas que llegará del grupo Geely este año a España) ha destacado con un fuerte incremento del 86%, hasta los 77.037 vehículos vendidos en todo el mundo.

Por otro lado, la marca Proton, participada también por el grupo, ha alcanzado unas ventas de 14.309 unidades en marzo, un 5% más, y acumula 44.701 unidades en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año pasado.

En cuanto a la electrificación, los vehículos eléctricos puros (BEV) han experimentado un descenso del 13% interanual en el primer trimestre para la compañía, con 206.401 unidades de modelos 100% eléctricos. En contraste, los híbridos enchufables (PHEV) han impulsado el crecimiento del grupo al aumentar un 62% sus cifras, gracias a las 162.658 unidades vendidas entre enero y marzo.

Las exportaciones han sido otro de los motores de crecimiento, duplicándose con un aumento del 126% interanual en el primer trimestre, hasta las 203.024 unidades, mientras que en marzo avanzaron un 120% al transaccionarse 81.639 modelos al extranjero.