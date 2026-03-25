General Motors invertirá 517 millones de euros para modernizar su producción en Corea del Sur

Empleados de General Motors en Corea del Sur - GENERAL MOTORS

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

General Motors invertirá 600 millones de dólares (aproximadamente 517 millones de euros) en sus operaciones en Corea del Sur para modernizar sus productos e instalaciones de fábrica y fortalecer su competitividad global.

El presidente y director ejecutivo de GM Corea, Héctor Villarreal, ha afirmado que esta inversión es el resultado de los esfuerzos por garantizar el éxito y la rentabilidad de los vehículos globales desarrollados y producidos en Corea.

"La competencia global se está intensificando, ya que muchos nuevos actores están ingresando sucesivamente a los mercados de exportación de General Motors. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, contamos con una base sólida, y esta inversión es una decisión simbólica que demuestra confianza en las operaciones de nuestra planta en Corea del Sur", ha añadido.

Las operaciones de GM en Corea están centrando sus inversiones en la modernización de las instalaciones de producción, la mejora de la infraestructura de seguridad y los entornos de trabajo, así como en el aumento de la eficiencia operativa.

Como parte de este plan, la compañía anunció hoy una inversión de 300 millones de dólares (258 millones de euros) para la modernización de sus instalaciones de producción, incluyendo la adquisición de nuevas prensas.

Esta inversión se suma al plan de 300 millones de dólares (otros 258 millones de euros) anunciado en diciembre de 2025 para mejorar el rendimiento de la fábrica, aumentar la calidad del producto y fortalecer la competitividad tecnológica del SUV pequeño fabricado en Corea.

Desde su lanzamiento en 2002, las operaciones de GM en Corea han producido un total acumulado de aproximadamente 13,3 millones de vehículos en sus plantas de producción coreanas. Como base de producción global principal de GM, con una capacidad de producción anual de 500.000 vehículos, es responsable del abastecimiento del mercado mundial, centrándose en el programa de SUV compactos.