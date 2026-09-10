El Gobierno no prevé nacionalizar Seat y da por hecho que la marca se mantendrá

Archivo - Montaje en una factoría del nuevo modelo de Cupra Fomentor y Cupra León en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se ha mostrado convencido de que la marca Seat se mantendrá y no prevé que el Estado entre en el accionariado de la empresa: Este Gobierno "no es de nacionalizar".

Lo ha dicho este jueves en el 'Fòrum Europa. Tribuna Catalunya' en Barcelona, donde ha asegurado que no está sobre la mesa la nacionalización de Seat, pero ha precisado que la política del Gobierno es no dejar que el mercado funcione si se pierden actividades críticas, informan los organizadores en un comunicado.

Según Brustenga, cuando hay riesgo se busca el punto mínimo suficiente como para entrar, pero ahora mismo "no es el caso" de Seat, que ha calificado como referente de una estrategia para la industria de automoción en España, sustentada en una apuesta por el coche eléctrico que tiene el respaldo del Gobierno.

El secretario de Estado ha recordado que otras marcas como Santana o Ebro se han reinventado, por lo que ha afirmado que Seat seguirá en los próximos años "ojalá idealmente con más inversiones y modelos", a pesar de los recortes anunciados por Volkswagen a nivel internacional.

LEY DE INDUSTRIA Y AIRBUS

Por otro lado, Brustenga ha pedido a los socios de investidura del Gobierno que faciliten la aprobación de la Ley de Industria en el Parlamento antes de que expire la legislatura: "Ahora mismo estamos haciendo la ley sin la ley" y hace falta una nueva norma que reemplace a la vigente de 1992.

Asimismo, se ha mostrado optimista sobre una resolución positiva del conflicto laboral en Airbus España, después del principio de acuerdo alcanzado el pasado día 4 entre la empresa y varios sindicatos, entre ellos, ATP, CCOO y SIPA, que suman mayoría de representación de los trabajadores, para desbloquear el actual conflicto laboral.