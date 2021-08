Goodyear firma un acuerdo de colaboración con Plus para desarrollar soluciones de conducción autónoma

Archivo - Camión Plus con ruedas Goodyear.

Goodyear ha anunciado este lunes la firma de una colaboración estratégica con Plus, proveedor global de tecnología para camiones autónomos, con el objetivo de proporcionar soluciones de transporte autónomo y optimizado que transformen la industria logística.

A través de esta colaboración, el conjunto de servicios de Goodyear, incluidos los neumáticos conectados, mejorará la eficiencia del transporte y la seguridad de los semirremolques propulsados por la tecnología de conducción autónoma de nivel 4 de Plus y, al mismo tiempo, reducirá las emisiones de carbono.

Del mismo modo, Goodyear y Plus explorarán cómo el sistema de conducción autónoma de Plus puede incorporar la información procedente de los neumáticos conectados de Goodyear a Plus online, un sistema de aprendizaje automático sobre eficiencia de consumo, para mejorar el ahorro de combustible.

La integración de los neumáticos inteligentes de Goodyear con el sistema de conducción autónoma Plus también puede mejorar el rendimiento general de un vehículo en condiciones climáticas extremas y en carreteras extremas, ha indicado el fabricante.

LA PRODUCCIÓN DEL PRIMER CAMIÓN, ESTE AÑO

Plus ya está implementando su solución de conducción autónoma para el conductor, PlusDrive, a los clientes y se espera que comience la producción del camión FAW J7 L3 (First Automobile Works) con tecnología PlusDrive en el tercer trimestre de 2021.

"Los neumáticos son lo único en un vehículo que toca el suelo y esta posición crítica es la que puede ayudarnos a habilitar soluciones de movilidad futuras como el transporte autónomo", ha explicado el vicepresidente senior de Operaciones Globales y CTO de Goodyear, Chris Helsel.

Por su parte, el director de Operaciones y cofundador de Plus, Shawn Kerrigan, ha apuntado que "estamos constantemente explorando nuevas oportunidades para generar más valor a los clientes utilizando nuestra tecnología de conducción autónoma".

"La colaboración entre Plus y Goodyear nos permite aprovechar las tecnologías innovadoras de eficiencia de combustible de ambas compañías, y aprovecharlos para mejorar aún más el rendimiento de los camiones autónomos", ha subrayado Shawn Kerrigan.