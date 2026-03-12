Grupo BMW gana 7.451 millones en 2025, un 3% menos, por la competencia china y los aranceles de EE.UU.

Archivo - BMW - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW logró un beneficio neto de 7.451 millones de euros en 2025, unas ganancias inferiores en un 3% a las logradas por la compañía alemana en 2024

Las ventas cayeron un 6,3% interanual, hasta 133.453 millones de euros, mientras que los costes retrocedieron un 5,5%, hasta 112.585 millones de euros debido principalmente a menores costes de fabricación en el segmento automotriz.

El retroceso de los ingresos refleja la intensa competencia en el sector automovilístico, especialmente en China. Además, los efectos negativos de la conversión de divisas, principalmente del dólar estadounidense, el won coreano y el yuan chino, también influyeron.

Durante todo el año, el Grupo BMW logró un crecimiento interanual en volumen, con un total de 2,46 millones de vehículos entregados a clientes en todo el mundo. Las menores ventas en China, debido a un panorama altamente competitivo, se compensaron con un fuerte crecimiento en otras regiones de ventas importantes, en particular en Europa y Estados Unidos, donde incluso ganamos cuota de mercado.

Por su parte, el resultado operativo ha sido de 10.186 millones de euros en 2025, lo que se traduce en una caída del 11,5% respecto al año anterior, según ha informado la firma alemana este jueves.

"El Grupo BMW mantuvo su posición durante el desafiante ejercicio 2025 gracias a su presencia global, su amplia gama de productos y su enfoque estratégico en múltiples tecnologías de propulsión", ha destacado la compañía.

En la junta general anual de accionistas de este año, que se celebrará el 13 de mayo de 2026, el consejo de administración de Grupo BMW y el consejo de supervisión propondrán un dividendo de 4,40 euro por acción ordinaria y 4,42 euro por acción preferente, cifras similares a las del año anterior.

IMPACTO DE LOS ARANCELES EN 2026

El Grupo BMW prevé que los aranceles se mantendrán volátiles durante el ejercicio 2026. La compañía asume que la reducción arancelaria acordada para la importación de automóviles y piezas a la UE, del 10% al 0%, y otras reducciones arancelarias previstas para las importaciones a EE.UU. desde México y Canadá, se implementarán a partir del segundo semestre del año.

Así, el Grupo BMW prevé un impacto en el margen Ebit debido al aumento de los aranceles de aproximadamente 1,25 puntos porcentuales en el segmento automotriz durante el ejercicio 2026. Las perspectivas incluyen medidas para mitigar el impacto del aumento de los aranceles.

Por lo tanto, se prevé que el margen Ebit del segmento automotriz se sitúe entre el 4% y el 6%, mientras que el retorno sobre las ventas se situará entre el 6% y el 10%.

En el segmento de servicios financieros, se proyecta un retorno sobre las ventas de entre el 13% y el 16%. Asimismo, se prevé una nueva caída en los mercados de vehículos usados y menores ingresos por la reventa de vehículos al final del arrendamiento en comparación con 2025.

"La evolución de los mercados automovilísticos internacionales tiene un impacto directo en el Grupo BMW. Un entorno competitivo desafiante y los acontecimientos macroeconómicos, comerciales y geopolíticos podrían tener un impacto significativo en el rendimiento empresarial", ha subrayado el grupo.