Grupo Chery se compromete a integrarse en las cadenas de suministros locales, como en España con Ebro

El consejero delegado de Grupo Chery, Yin Tongyue, durante la inauguración del Chery Global Summit en Wuhu (China), la sede de la compañía. - Adriano Ferreiro - Europa Press

Prepara un modelo de conducción autónoma nivel 4 para este año y su desembarco en el mercado de drones

WUHU (CHINA), 28 (EUROPA PRESS)

Grupo Chery ha reafirmado este martes su compromiso con integrarse en las cadenas de suministro locales de la industría automovilística, con el fin de apoyar la economía de los distintos mercados en los que opera.

Así lo ha trasladado el consejero delegado del Grupo Chery, Yin Tongyue, durante su discurso de apertura del Chery Global Summit, el mayor evento anual de la compañía en el que se han reunido más de 3.000 asistentes para presentar las líneas de actuación del grupo en los próximos años.

En su intervención, Tongyue ha puesto de ejemplo la colaboración del Grupo Chery con el proyecto de Ebro en la Zona Franca de Barcelona como referente de integración de la firma en las cadenas de suministro locales.

“Con más de 5.800 proveedores globales, la misión de Grupo Chery es ser un socio confiable a largo plazo e integrases en los ecosistemas de producción local y las cadenas de suministro locales. Nuestra filosofía es servir en todos los lugares”, ha trasladado el consejero delegado.

UN MODELO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA

Grupo Chery no solo entra en un mercado, sino que está comprometido a producir en ese mercado. “Be somewhere, in somewhere, for somewhere”, ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Chery International, Charlie Zhang.

En este sentido, el vicepresidente también ha puesto Ebro como un ejemplo de modelo de integración “profunda” para el desarrollo del grupo en España. “Esta alianza es el mejor ejemplo de las relaciones clave en España y un modelo emblemático de colaboración”, ha manifestado.

Esta asociación permite a Chery orientar su producción al mercado local y satisfacer la demanda, con productos más exclusivos. “Nos distinguimos a través del apoyo local” ha defendido Zhang.

De su lado, en términos de empleo, Ebro también es un ejemplo, ya que se trata de un proyecto que ha permitido crear más de 1.000 empleos directos en España.

ACELERAR SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El principal objetivo de Grupo Chery, tal y como ha explicado Tongyue, es seguir impulsado su crecimiento y expansión internacional. “Hemos crecido mucho en el primer trimestre del año y queremos seguir por esta línea”, ha subrayado.

Para lograr este crecimiento, y a pesar del momento de “incertidumbre” geopolítica y económica que vive el planeta, el Grupo Chery está enfocado en ofrecer los mejores servicios de calidas y producto a todo el mundo.

Sus pilares de esta estrategia son la calidad por encima de la cantidad, la innovación y el establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores de renombre como Bosch o CATL para contar con “un flujo constante de tecnología de vanguardia”.

“Queremos ser una marca de referencia global como Toyota o Apple. Encendemos motores para lograr este objetivo. Vamos a avanzar juntos”, ha concluido Tongyue.

COCHES AUTÓNOMOS Y DRONES, EL FUTURO DE CHERY

En medio de esta estrategia, Chery se está preparando para la apertura de una nueva era de movilidad dentro del grupo, con la entrada ya en fase de producción de varios modelos de drones ev-TOL y avances en conducción autónoma.

En concreto, la firma presentará este año, previsiblemente en el cuarto trimestre de 2026, un coche con autonomía de nivel cuatro que permitirá una experiencia de conducción fácil y segura.

Este modelo utiliza la Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad, con sistemas de desarrollo completo y virtual de conducción inteligente que cubre todo el proceso de la movilidad.