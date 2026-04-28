Grupo Chery prevé elevar las ventas de electrificados por la crisis de Oriente Medio

El presidente de Chery International, Guibuing Zhang, durante el Chery Global Summit, celebrado en Wuhu (China) - Adriano Ferreiro - Europa Press

Ve una oportunidad ante el encarecimiento del precio del petróleo

WUHU (CHINA), 28 (EUROPA PRESS)

Grupo Chery prevé que el 75% de los modelos vendidos en 2026 serán de propulsión alternativa (con tecnologías tipo HEV, PHEV o EV), con arreglo al incremento del precio del petróleo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que ha derivado en una tendencia al alza de la demanda de coches electrificados.

Esta es una de las ideas principales que ha compartido el presidente de Chery International, Guibuing Zhang. sobre la dirección y la estrategia de ventas del Grupo Chery para los próximos años durante la celebración del Chery Global Summit, el mayor evento anual del grupo en el que se han juntado más de 3.000 asistentes entre medios, concesionarios y empleados de la compañía, y al que ha asistido Europa Press.

“La crisis de Oriente Medio nos está apoyando en nuestra estrategia de crecimiento y es una ventana de oportunidad. Cada mercado tendrá un comportamiento diferente, pero la tendencia está siendo la misma para todos”, ha trasladado.

El incremento del precio de la energía es un asunto que preocupa a Grupo Chery. Sin embargo, Zhang ha expresado que están invirtiendo en la tecnología de baterías para vehículos, tanto en estado líquido como sólido, para descubrir cuál es la más eficiente a nivel energético, soportando a su vez el consumo de parámetros como la Inteligencia Artificial, y reduciendo los costes en su producción global.

ESTAR EN LAS NUEVAS TENDENCIAS

Sobre la nueva era de la industria automotriz, el presidente de Chery International ha puesto el foco en dos nuevos sectores en los que la compañía tiene previsto elevar su presencia en los próximos años, como son los robotaxis y la industria de los robots humanoides.

En el área de los taxis autónomos, Grupo Chery prevé comenzar a colaborar con clientes potenciales en países como Dubái, donde espera que se comiencen a ver estos modelos próximamente. “Es un nuevo negocio y hay que llevar la colaboración a los distrubuirodres de los distintos mercados”,

De su lado, la industria de los robots humanoides puede movilizar hasta 6 billones de dólares (5,12 billones de euros) al año según firmas como Goldman Sachs, motivo por el que Zhang ha instado a captar “esta tendencia de futuro”.