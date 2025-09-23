Grupo Chery saldrá a la Bolsa de Hong Kong este jueves y estima ingresos netos de 930 millones de euros

Suponiendo un precio de 29,25 dólares de Hong Kong (3,18 euros) por acción, el importe medio del rango

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El grupo automovilístico Chery, empresa matriz de la marca Ebro, saldrá a Bolsa en Hong Kong este próximo jueves 25 de septiembre, a un precio por acción de entre 27,75 dólares de Hong Kong (3,02 euros) y 30,75 dólares de Hong Kong (3,35 euros).

Según el documento de la oferta pública inicial (OPI) enviado por Grupo Chery a la Bolsa de Hong Kong, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía prevé poner en venta más de 297 millones de acciones en el mercado bursátil, valoradas en 8.700 millones de dólares de Hong Kong (unos 950 millones de euros).

"El precio de oferta no necesariamente refleja el precio al que se negociarán nuestras acciones después de la salida a Bolsa. El precio de mercado de acciones podría caer por debajo del precio de oferta en cualquier momento posterior a la finalización de la misma", ha explicado la compañía, que fijará este miércoles el precio definitivo.

Suponiendo un precio de oferta de 29,25 dólares de Hong Kong (3,18 euros) por acción (siendo este el importe medio del rango de precios, entre 27,75 y 30,75 dólares de Hong Kong por acción), Chery espera obtener unos ingresos netos de aproximadamente 8.441,2 millones de dólares de Hong Kong (930 millones de euros) con esta salida a Bolsa, tras deducir las comisiones de colocación y otros gastos estimados que deberá abonar en relación con dicha oferta.

NO GARANTIZA DIVIDENDOS

Chery ha manifestado a sus accionistas que no puede garantizar "cuándo ni en qué forma" se repartirán dividendos, cuya entrega y reparto queda "a la entera discreción" del consejo de administración, dependiendo de diversos factores como la rentabilidad de la empresa, las necesidades de capital, los requisitos regulatorios y la situación general del mercado.

"Es posible que en el futuro no obtengamos suficientes beneficios como para poder distribuir dividendos a nuestros accionistas, incluso si nuestros estados financieros muestran que nuestras operaciones han sido rentables", ha advertido Grupo Chery.

Las acciones de la oferta en Hong Kong solo están disponibles para su solicitud en lotes de tamaño estándar, siendo el lote más pequeño de 100 acciones, que tendrá un importe de 3.106 dólares de Hong Kong (338,7 euros).

El grupo Chery anotó un resultado en 2024 de 14.334 millones de yuanes chinos (unos 1.710 millones de euros) y una facturación global de 269.897 millones de yuanes chinos (unos 32.200 millones de euros) gracias a sus 2,29 millones de entregas globales en todo el mundo entre todas sus marcas, algunas como Omoda & Jaecoo y Ebro ya operan en España.

Además, en 2024, el grupo de automoción de origen asiático fue la única marca entre las 20 marcas más importantes a nivel mundial en crecer en ventas de vehículos electrificados (+265% a nivel mundial), también en vehículos de combustión (+29% a nivel mundial), en su mercado doméstico hicieron un repunte del 55% en 2024 y un 35% más que en 2023 en sus ventas en el extranjero.

REPARTO DE LAS GANANCIAS

El 35% del total de los ingresos netos obtenidos con el salto al parque de Hong Kong, aproximadamente 2.954 millones de dólares de Hong Kong (322 millones de euros), se destinarán en los próximos uno a tres años a la I+D de vehículos de pasajeros de diferentes modelos y versiones, con el fin de ampliar nuestra gama de productos, incluyendo:

Por su parte, el 25% de los ingresos netos, es decir, 2.110,3 millones de dólares de Hong Kong (229 millones de euros), irán, dentro de entre uno a tres años, a la investigación y desarrollo de vehículos de nueva generación y tecnologías avanzadas, con el objetivo de mejorar sus capacidades tecnológicas fundamentales.

Otro 20%, unos 1.688 millones de dólares de Hong Kong (184 millones de euros), se destinará entre los próximos uno a cuatro años a la expansión en mercados internacionales y a la implementación de su estrategia de globalización.

Finalmente, habrá un 10%, unos 844 millones de dólares de Hong Kong (92 millones de euros) que se aplicará a modernizar las instalaciones de producción de Grupo Chery en Wuhu (China), y un restante 10% a financiar el capital de trabajo y otros gastos generales de la empresa.

En caso de que el precio de oferta se fije en el precio máximo o en el precio mínimo del rango de precios de oferta, los ingresos netos de la oferta global aumentarán o disminuirán en aproximadamente 438 millones de dólares de Hong Kong (47,79 millones de euros).