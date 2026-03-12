Grupo EYSA desarrolla un proyecto para impulsar la movilidad integral en ciudades y carreteras europeas - GRUPO EYSA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo EYSA, compañía española especializada en soluciones tecnológicas de movilidad, ha presentado en Intertraffic 2026 los avances de DS4MobModels, un proyecto europeo que busca acelerar el uso compartido, seguro e interoperable de datos de movilidad mediante una arquitectura diseñada bajo un enfoque de 'trust-by-design', ha informado la empresa en un comunicado.

La iniciativa, coordinada por EYSA, reúne a doce entidades públicas, seis compañías privadas y tres organizaciones de investigación y asociaciones, y cuenta con financiación privada y del programa Connecting Europe Facility (CEF) por un importe de casi 6 millones de euros para el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2027.

El proyecto pretende dotar a la movilidad de modelos que permitan explotar el valor de los datos sin comprometer su control, su trazabilidad ni sus condiciones de uso. En este contexto, DS4MobModels propone un espacio de datos para movilidad en el que cada activo, ya sea un conjunto de datos, una simulación o un modelo de inteligencia artificial, incorpora políticas de uso asociadas a su finalidad, territorio o duración.

A diferencia de otros enfoques, este modelo no se basa en un sistema de datos abiertos, en una API única, ni en un lago de datos centralizado, sino que se apoya en una arquitectura federada que almacena metadatos, coordina el acceso a distintas fuentes y permite que los datos sensibles permanezcan en origen. De este modo, las organizaciones participantes pueden compartir valor sin necesidad de ceder el control sobre sus activos.

El sistema se articula sobre conectores para la negociación contractual y la adquisición de datos; un gestor de identidad para identificación, autenticación y autorización; un catálogo interoperable de metadatos; servicios de observabilidad para registro, trazabilidad y auditoría; y una capa semántica para facilitar la interoperabilidad. Además, la solución se apoya en estándares internacionales como DCAT-AP, con el objetivo de favorecer su interoperabilidad entre regiones y programas.

Más allá del desarrollo tecnológico, DS4MobModels pone el foco en casos de uso aplicados a problemas reales de movilidad. El proyecto despliega pilotos en distintos ámbitos territoriales, entre ellos corredores nacionales, áreas metropolitanas, regiones y entornos transfronterizos entre España, Portugal y Francia.

En conjunto, estas pruebas prueban el valor de compartir datos de forma segura en escenarios vinculados a la congestión viaria, las zonas de bajas emisiones, el transporte de mercancías, la movilidad transfronteriza, la planificación intermodal o la evaluación de emisiones, ha señalado la empresa.

Entre los casos de uso presentados en Intertraffic figura la gestión invernal del tráfico pesado mediante la predicción de ocupación de aparcamientos de camiones durante emergencias meteorológicas por nieve intensa, inundaciones o incendios forestales.

En este caso en concreto, el sistema ha integrado información de red viaria, incidencias, meteorología, volúmenes de tráfico y localización de paneles de mensaje variable anticipándose a la saturación de áreas de estacionamiento de emergencia.