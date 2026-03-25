El Grupo Renault cumple 75 años de presencia industrial y comercial en España - RENAULT GROUP

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renault Group celebra el 75 aniversario de su implantación industrial en España, un hito que se remonta al 29 de diciembre de 1951 con la constitución en Valladolid de la sociedad Fabricación de Automóviles S.A. (FASA), considerada el punto de partida de la industrialización del automóvil moderno en el país.

La compañía, desde entonces, ha producido más de 30 modelos de vehículos producido sus plantas de Valladolid y Palencia a lo largo de estas siete décadas y media y un total de 19 millones de vehículos en España, como los actuales Symbioz, Captur, Austral, Espace y Rafale. Mientras que Sevilla, donde fabrica motores, y Valladolid se consolidan como referentes en economía circular con el proyecto Refactory, permitiendo reacondicionar vehículos.

En este sentido, el grupo ha recordado que el primer vehículo fabricado en serie en España fue el Renault 4CV, cuya producción comenzó en 1953 en las instalaciones vallisoletanas, con un volumen inicial de 707 unidades ese mismo año.

Posteriormente, la expansión industrial de la compañía continuó con la apertura de nuevas instalaciones, entre ellas las factorías de carrocerías y motores en 1965, así como la planta de Palencia en la década de los setenta, lo que permitió aumentar la capacidad productiva y diversificar la fabricación de modelos emblemáticos como el R5, R12, Clio o Twingo, entre otros.

Actualmente, las plantas españolas del grupo se han consolidado como el denominado 'Polo de Hibridación' de la compañía, desde el que se lidera la transformación hacia la movilidad híbrida y conectada, con centros productivos en Valladolid, Palencia y Sevilla.

En paralelo, la red comercial de la compañía se ha desarrollado de forma progresiva desde la apertura de su primer concesionario en Madrid en 1905, hasta alcanzar en la actualidad una red formada por más de un centenar de concesionarios y centenares de agencias distribuidas por todo el territorio nacional.

"Celebrar el 75 aniversario de Renault Group es conmemorar la historia de éxito de la industria española. Aquella firma de 1951 no solo fue el pistoletazo de salida del trajo el proyecto de una factoría en Valladolid, y posteriormente en Palencia y Sevilla, sino que trajo una cultura de calidad e innovación que hoy, 75 años después, convierte a nuestras plantas en el Polo de Hibridación del grupo, siendo referentes mundiales dentro de la compañía en materia de productividad, competitividad y eficiencia", ha expresado el presidente del Grupo Renault España, Josep María Recasens.

De cara al futuro, la compañía mantiene su estrategia centrada en el desarrollo de tecnologías electrificadas, la innovación industrial y la descarbonización, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en Europa en 2040 y a nivel global en 2050.