Grupo Renault nombra a Josep María Recasens director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha anunciado este lunes el nombramiento de Josep Maria Recasens como director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas (SPPM), con efecto inmediato, con el objetivo de simplificar la organización para ganar en agilidad y velocidad.

Josep Maria Recasens, que reportará directamente al consejero delegado del grupo, François Provost, tendrá la responsabilidad de definir la estrategia que permitirá al grupo continuar "la dinámica positiva en la que se encuentra", guiando las decisiones sobre los productos para los próximos años y coordinando su aplicación para garantizar el éxito de las futuras gamas de vehículos.

Además de sus nuevas funciones, Recasens seguirá siendo director general de Grupo Renault Iberia y continuará como consejero delegado de Ampere mientras se lleva a cabo la transformación.

"Estoy muy contento de aceptar este nuevo reto y agradecido por la confianza que el Grupo me otorga. Mi prioridad será extender a toda la empresa algunos de los principios que han hecho de Ampere un éxito: una fuerte focalización en el producto, una gestión disciplinada de los programas y una visión holística de las inversiones", ha declarado Josep Maria Recasens.

François Provost ha agradecido la implicación de Guido Haak, de quien Recasens toma el relevo, y ha señalado que "una palanca esencial" del Grupo Renault es unificar la estrategia, que fija el rumbo, con la entidad Producto y Planificación, que orienta las decisiones sobre productos y programas "para ganar en coherencia y agilidad".