Grupo Volkswagen descarta la producción de armas en una de sus plantas en Alemania

Archivo - FILED - 26 July 2022, Lower Saxony, Wolfsburg: The Volkswagen logo hangs on the outside facade of the Volkswagen plant in Wolfsburg. Photo: Melissa Erichsen/dpa - Melissa Erichsen/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha descartado la producción de armas en la planta de Osnabrück en Alemania, evitando especular sobre el futuro de la fabrica, donde actualmente se ha interrumpido la actividad a partir de 2027.

"La producción de armas por parte de Volkswagen AG sigue descartada para el futuro, y no especulamos sobre futuros planes para la planta de Osnabrück", ha trasladado un portavoz de Grupo Volkswagen a Europa Press.

El Grupo Volkswagen respondía así a la información publicada por el diario 'Financial Times' sobre un posible acuerdo entre la firma alemana y la compañía armamentística israelí Rafael para producir misiles en la planta de Osnabrück.

No obstante, Grupo Volkswagen sí ha explicado que está dialogando con diversos actores del mercado. Esto forma parte de un proceso de revisión abierta para el período posterior a 2027.

"Actualmente no hay decisiones ni conclusiones definitivas sobre el futuro de la planta. Asimismo, mantenemos informados a los empleados locales sobre el estado de este proceso", ha comentado un portavoz de la compañía a Europa Press.

La planta de Volkswagen en Osnabrück ha desarrollado varios prototipos de vehículos en los últimos meses para explorar posibles oportunidades y perspectivas de mercado. Aún está por verse si estos se materializarán en proyectos concretos y en qué medida.