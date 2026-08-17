Grupo Volkswagen escoge a T Systems (Deutsche Telekom) para su nube de datos

Nube automovilística - T SYSTEMS

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom y uno de los principales hyperscalers de cloud europeos, ha sido seleccionada por Grupo Volkswagen para crear la nueva nube privada del grupo automovilístico, encargándose de su gestión a nivel mundial.

Conocida en Volkswagen como 'Group Private Cloud', la nube está pensada para servir de infraestructura central para las aplicaciones de todas las marcas del grupo. A largo plazo, T Systems complementará el entorno de IT interno del grupo y reforzará las capacidades de tratamiento de datos del Grupo Volkswagen dentro del marco legal europeo.

A partir de ahora, las nuevas aplicaciones informáticas se alojarán en la 'Group Private Cloud 2.0'. Con el tiempo, muchas de las aplicaciones existentes también migrarán a esta nube.

"Estamos reforzando nuestra resiliencia digital mediante una combinación inteligente de alianzas tecnológicas, iniciativas europeas y una sólida infraestructura propia. Con nuestro Group Private Cloud, en el futuro procesaremos más datos por nuestra cuenta y, de este modo, también ganaremos independencia económica", ha afirmado Hauke Stars, miembro del consejo de administración del Grupo Volkswagen responsable de IT.

En el sector de la automoción, T Systems ha consolidado su posicionamiento como proveedor de referencia de Espacios de Datos en Europa. T-Systems es miembro fundador y socio de la asociación Catena-X Automotive Network, uno de los diez accionistas de la empresa operadora Cofinity-X, y trabaja de forma estrecha con la Asociación Española de la Carretera para construir el primer espacio de datos de la carretera en nuestro país.

"Desde T-Systems estamos contribuyendo a transformar la industria de la automoción para hacerla más ágil, flexible y sólida, permitiendo a las organizaciones que puedan impulsar su innovación y reforzar su competitividad", indica Elena Madera, responsable de Industria y sector automoción de T-Systems Iberia.