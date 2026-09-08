Archivo - El grupo Volkswagen se plantea vender el fabricante de motocicletas Ducati - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen AG está considerando desprenderse del fabricante de motocicletas Ducati como parte de una amplia reestructuración de la extensa cartera del fabricante de automóviles alemán.

La marca italiana es una de las 600 empresas de las 2.000 que forman parte del grupo Volkswagen que están siendo objeto de revisión, según declaró el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, en una entrevista que recoge 'Bloomberg News'. El histórico fabricante de motos de alto rendimiento forma parte del grupo Audi en Volkswagen.

"Dentro del Grupo Volkswagen, estamos comprometidos con una gestión disciplinada y responsable de la cartera", ha afirmado Döllner. "Forma parte del proceso de evaluación que también hablemos de Ducati, pero aún no se ha decidido nada".

La empresa con sede en Bolonia, conocida por fabricar motos de carretera y de competición, podría tener un valor aproximado de 1.250 millones de euros (1.500 millones de dólares), según los analistas del sector.

Volkswagen está tratando de reducir su tamaño en un esfuerzo por hacer más competitivo al mayor fabricante de automóviles de Europa. El consejo de supervisión aprobó la semana pasada un paquete de reestructuración que prevé reducir su cartera de negocios y participaciones en aproximadamente un tercio. En junio, el grupo acordó vender el 51% de su unidad de motores navales Everllence, lo que se espera que genere unos 7.400 millones de euros.

Audi adquirió Ducati en 2012. La empresa barajó la venta del fabricante centenario en 2017, antes de abandonar el proceso ante la oposición de los representantes sindicales alemanes. Desde entonces, Ducati ha consolidado su posición como una de las marcas dominantes en el mundo de las carreras de motos, al ganar seis campeonatos consecutivos de constructores de MotoGP desde 2020.

Ducati vende alrededor de 50.000 unidades al año y el año pasado generó unos ingresos de 925 millones de euros y un beneficio operativo de 52 millones de euros.

Por otra parte, Döllner afirmó que Audi sigue estudiando opciones para fabricar vehículos en EE.UU., incluyendo el uso de la capacidad de una fábrica existente de Volkswagen o de la nueva planta de Scout Motors. Cualquier medida formaría parte de una reestructuración más amplia de la red de producción de Volkswagen. El Audi Q4 e-tron se fabrica en Zwickau (Alemania), mientras que los SUV Q7, Q8 y Q9 se fabrican en Bratislava (Eslovaquia). La producción del Q3 se reparte entre Gyor (Hungría) e Ingolstadt.

Döllner se negó a comentar sobre los posibles usos futuros de la planta de Audi en Neckarsulm después de que Volkswagen anunciara el lunes una solución para Osnabrück, afirmando que la planta --que carece de una producción garantizada para la próxima década-- debe primero aplicar nuevas medidas de eficiencia.

"Tenemos que plantearnos fabricar al menos algunos de los SUV en EE. UU", sostuvo el responsable de Audi. "Pero aún no se ha tomado ninguna decisión", ha reiterado.