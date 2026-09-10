Grupo Volvo prepara un parque energético en Suecia para abastecer futura planta de baterías eléctricas

Grupo Volvo - GRUPO VOLVO

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Group ha anunciado este jueves la construcción de un parque energético cerca de su futura planta de producción de celdas de batería en Mariestad (Suecia) que se convertirá en uno de los más grandes del país, con una capacidad de almacenamiento de 70 MW/260 MWh.

La compañía está construyendo una planta de producción de celdas de batería a gran escala para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. Ubicada cerca del parque energético proyectado, la planta tiene previsto comenzar la producción después de 2030.

La instalación contribuirá a la estabilidad de la red eléctrica en la región. El parque crecerá gradualmente con el tiempo. Como primer paso, se instalarán grandes cantidades de almacenamiento de energía para abastecer la red eléctrica. Para esta etapa, se utilizarán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Volvo Energy.

Dado que Volvo Group concentra la mayor parte de su producción sueca en la región, el parque aumentará la capacidad y reforzará la resiliencia de la red eléctrica en una región con un alto consumo energético.

Se prevé que el parque energético entre en funcionamiento durante 2027 y proporcionará flexibilidad y estabilidad al mercado energético regional, incluso a través de servicios de flexibilidad, lo que significa que la energía almacenada puede volver a la red local y suministrar energía cuando sea necesario, fortaleciendo así el acceso a la energía y la resiliencia.

"Esta iniciativa es un paso lógico en el desarrollo de nuestras instalaciones de Mariestad y refleja nuestra visión de un sistema energético más robusto, flexible y sostenible. El parque energético respaldará las ambiciones de descarbonización de Volvo Group y de Suecia", ha afirmado el grupo.