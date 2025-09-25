Hereu dice que dar de baja coches afectados en la dana es "fundamental" y "hay que atender todas las circunstancias"

Archivo - Vista aérea de un desguace de vehículos, a 13 de enero de 2025, en Benaguasil, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que dar de baja los vehículos que resultaron afectados y perdidos durante la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 es "fundamental", al tiempo que ha precisado que "hay que atender todas y cada una de las circunstancias".

Así lo ha expuesto el titular de la cartera de Industria a preguntas de los medios en Aldaia (Valencia), donde asiste a la inauguración del HUB de innovación de Danone.

Allí se le ha preguntado por las ayudas a vehículos dañados en la barrancada ya la petición de la Generalitat para que se ponga en marcha un procedimiento que permita dar de baja vehículos desaparecidos que aún no han podido peritarse.

Al respecto, el ministro ha aseverado: "Yo creo que lo que tenemos es que ir solventando problemas y, por tanto, es evidente que poder dar de baja coches es un mecanismo imprescindible, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias".

"Hace un año vivimos episodio dramático que tuvo muchas consecuencias. Evidentemente, identificar los coches bien para poderlos dar de baja es un elemento fundamental para tramitar correctamente, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias", ha finalizado.