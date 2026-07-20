Archivo - Honda y GAC amplían hasta 2038 su alianza para reforzar su negocio y competitividad en el mercado chino - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Honda Motor y el grupo chino Guangzhou Automobile Group (GAC Group) han firmado un acuerdo para prorrogar hasta 2038 la vigencia de su empresa conjunta GAC Honda Automobile, con el objetivo de reforzar su negocio en el mayor mercado mundial del automóvil en un contexto marcado por la creciente electrificación y el desarrollo de tecnologías inteligentes.

La compañía japonesa ha explicado que la ampliación del acuerdo permitirá dar continuidad a la colaboración entre ambas empresas, combinando sus recursos y capacidades tecnológicas para desarrollar productos adaptados a las nuevas demandas de los consumidores chinos y fortalecer su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Honda ha señalado que la operación no tendrá un impacto material en los resultados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal que finalizará el 31 de marzo de 2027.

GAC Honda, denominada inicialmente Guangzhou Honda Automobile, fue constituida en julio de 1998 como la primera empresa conjunta de producción y comercialización de automóviles de Honda en China. La compañía inició la fabricación de vehículos en marzo de 1999 en la ciudad de Guangzhou, en la provincia de Guangdong.

Desde entonces, la sociedad ha desarrollado una red integrada de ventas y servicios considerada pionera en el mercado chino y ha superado los 11 millones de vehículos vendidos.

El fabricante japonés ha subrayado que China se ha consolidado como el mayor mercado automovilístico del mundo por volumen, aunque también como uno de los más competitivos debido al rápido avance de la electrificación y de las tecnologías inteligentes aplicadas al automóvil.