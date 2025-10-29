Honda paraliza su producción de vehículos en México por la escasez de chips de Nexperia

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Honda ha suspendido su producción en México ante la interrupción de suministro de chips por parte de Nexperia, que está experimentando problemas de suministro después de que el gobierno de los Países Bajos tomara el control de la empresa, que anteriormente estaba gestionada por una empresa matriz china.

El motivo de esta crisis en Nexperia es que tras la decisión del Ejecutivo neerlandés, China suspendió la exportación de productos de Nexperia, como chips para la industria automotriz.

El conflicto en Nexperia ha afectado a Honda en México, que comunicó esta parada de la producción en la tarde del pasado martes, según ha recogido este miércoles el diario japonés 'Nikkei', que asegura que la compañía está haciendo "todo lo posible" para minimizar el impacto de esta crisis.

Por el momento, se desconoce cuándo se reanudaría la producción, ni el alcance que tiene este parón, que también se está comenzando a sentir en Estados Unidos o Canadá, donde la compañía ha comenzado a ajustar su producción.

Honda no es la única compañía automovilística que se está viendo afectada por la crisis de Nexperia, sino que son muchas otras las que cuentan con este proveedor de suministros de chips, como Volkswagen, sobre la que la semana pasada se dijo que podría sufrir interrupciones, aunque parece haber salvado este obstáculo con otro suministrador.