Honor y BYD anuncian un acuerdo para liderar la movilidad inteligente impulsada por IA.

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) - La tecnológica global Honor y el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD han firmado una alianza estratégica para impulsar una nueva generación de experiencias de movilidad inteligente centradas en las personas y potenciadas por inteligencia artificial (IA). El acuerdo refuerza la convergencia entre el sector tecnológico y la automoción en un momento clave para la transformación digital de la movilidad.

La colaboración contempla la integración de la plataforma de conectividad de Honor con el ecosistema inteligente DiLink de BYD, con el objetivo de ofrecer una experiencia de conducción más fluida, personalizada y segura. Ambas compañías trabajarán conjuntamente en el desarrollo de tecnologías que mejoren la interacción entre los smartphones y los vehículos, reforzando su apuesta por la conectividad multidispositivo.

"Nuestra alianza con BYD representa una colaboración integral para la era de la IA, con la movilidad inteligente como eje estratégico en esta etapa. Juntos, impulsaremos el desarrollo tecnológico conjunto, complementaremos nuestras fortalezas y co-crearemos un ecosistema de experiencias de movilidad inteligente y sin interrupciones que enriquezca cada viaje y ayude a inaugurar un nuevo paradigma de vida inteligente", ha afirmado el CEO de Honor, James Li.

El acuerdo ha sido firmado durante una ceremonia en la que han estado presentes el CEO global de Honor, James Li; el presidente y director general de BYD Group, Wang Chuanfu; el presidente de Productos en Honor, Fang Fei y el vicepresidente sénior de BYD y presidente del Instituto de Investigación de Nuevas Tecnologías de Automoción, Yang Dongsheng.

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA

Desde ambas compañías destacan que esta colaboración va más allá del desarrollo tecnológico, ya que supone "una alianza estratégica de ecosistema" que permitirá avanzar en tres grandes frentes.

En primer lugar, buscarán la innovación centrada en la integración de ecosistemas multidispositivo, agentes de IA y una llave inteligente para automóvil con tecnología bluetooth de alta precisión.

En segundo lugar, la creación de un modelo de canal colaborativo, que combine las capacidades del vehículo conectado de Honor con el ecosistema digital de BYD para mejorar la interoperabilidad entre plataformas.

De igual manera, ambas compañías llevarán a cabo una estrategia de comunicación y participación del usuario, con campañas de marketing conjuntas y experiencias de lanzamiento compartidas.

La alianza entre Honor y BYD no es nueva. En 2023, ambas compañías presentaron una llave digital NFC que permitía a los propietarios de vehículos BYD bloquear y desbloquear sus coches con smartphones Honor.

Un año después, en 2024, la colaboración se amplió para incluir funciones de carga rápida dentro del vehículo. Ya en 2025, la relación alcanzó un nuevo nivel con el lanzamiento de 'Honor Car Connect', una solución que permite una interacción continua entre teléfono y automóvil. La marca Denza, perteneciente a BYD, fue la primera en incorporar esta tecnología, que más tarde se extendió al resto de las divisiones del grupo.