Iberdrola|bp pulse suma 2.500 puntos de recarga en España y Portugal y refuerza su presencia para 2026

Iberdrola | bp pulse supera los 2.500 puntos de recarga operativos - IBERDROLA | BP

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola|bp pulse ha superado los 2.500 puntos de recarga operativos en la Península Ibérica, en lo que refleja su apuesta por desplegar una red "cada vez más extensa, fiable y preparada" para acompañar el fuerte crecimiento de la movilidad eléctrica en ambos mercados.

Actualmente, la compañía dispone de más de 2.000 puntos operativos en España y casi 500 en Portugal, distribuidos por todas las comunidades autónomas españolas y por las principales regiones de Portugal.

En España, las comunidades con mayor despliegue son Andalucía, con casi 400 puntos de recarga, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid con cerca de 300 puntos cada una.

En lo que respecta a la potencia, la red mantiene una clara orientación hacia la recarga ultrarrápida. Cerca del 70% de los puntos operativos son de 150 y 600 kW, con más de 1.700 puntos de alta potencia sobre una red que supera los 2.500. La infraestructura se completa con puntos de 50 kW y algunos de menor potencia.

"Este nuevo hito refleja la solidez de nuestra apuesta y el compromiso del equipo de Iberdrola|bp pulse con una infraestructura cada vez más extensa, fiable y centrada en las necesidades del usuario. Nuestro objetivo es seguir impulsando la recarga ultrarrápida, sencilla y accesible en España y Portugal", ha destacado el director general de Iberdola|bp pulse, Pablo Pirles.

Además de facilitar la recarga al usuario particular, Iberdrola | bp pulse mantiene su foco en la electrificación del transporte pesado, un ámbito estratégico para avanzar en la descarbonización de la logística.

Prueba de ello fue la puesta en operación en 2024 del primer cargador MCS (Megawatt Charging System) para vehículos pesados en el sur de Europa, con potencias superiores a los 1.000 kW. Actualmente, la compañía cuenta con más de 120 puntos de recarga operativos compatibles con vehículos pesados en Iberia.

NUEVAS APERTURAS EN UBICACIONES ESTRATÉGICAS

Durante 2026, la compañía ha seguido reforzando su presencia en localizaciones clave de España y Portugal con nuevas aperturas y proyectos relevantes. Entre las actuaciones más destacadas figuran las realizadas en Sanlúcar de Barrameda, con más de 40 puntos, Almería, con 40, Valencia y San Sebastián de los Reyes, con casi 30 en cada caso, así como nuevos emplazamientos en Tudela, Alicante, Córdoba, Lugo y distintas localizaciones de Portugal, como Ourém, Odivelas, Paços de Ferreira y Seixal.

Esta hoja de ruta se ha visto reforzada por la reciente adjudicación de 12,2 millones de euros del plan Moves Corredores. Dichos fondos impulsarán la ejecución de 41 proyectos destinados al despliegue de infraestructuras y la instalación de baterías, ampliando la capacidad operativa en 29 provincias españolas.