ID.Polo, el primer Volkswagen eléctrico español, aterriza con una autonomía de 450 km y por menos de 25.000 euros

Volkswagen ID.Polo - VOLKSWAGEN

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha desatado su ofensiva eléctrica en España con el nuevo ID.Polo, el primer modelo 100% eléctrico de la marca que fabrica en España y que destaca en el segmento de los urbanos compactos, convirtiéndose en una pieza "clave" para acelerar la electrificación, tan solo por un precio de 17.900 euros (con descuentos).

El arranque de las ventas coincide con el positivo momento que vive la marca en el país. En concreto, entre enero y agosto, Volkswagen ha logrado ser la firma más vendida en el país. Este es uno de los motivos que le ha llevado a elegir Martorell (Barcelona) como la planta de fabricación del nuevo ID.Polo, convirtiéndose en su primer coche eléctrico 'Made in Spain'.

"En España estamos creciendo con fuerza, con liderazgo en el canal de empresas y un gran impulso entre particulares, así como una tendencia más positiva en el mercado de eléctricos. Ante este escenario, vemos una grandísima oportunidad que un vehículo como el ID.Polo se produzca en nuestro país", ha afirmado el director general de Volkswagen en España, Enrique Pifarré.

El nuevo ID.Polo se presenta como una "reinvención" del clásico Polo, un icono de la marca que cuenta con más de 50 años de historia y que ahora estrena esta séptima generación 100% eléctrica que puede alcanzar hasta 449 kilómetros de autonomía.

Entre sus principales caracteríticas, el ID. Polo estrena un nuevo sistema de tracción delantera eficiente y tres niveles de potencia: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) y 155 kW (211 CV). Las versiones de 85 kW y 99 kW estarán equipadas de serie con una batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh (netos). Esta batería puede cargarse del 10 al 80% en aproximadamente 23 minutos en estaciones de carga rápida en corriente continua y ofrece una autonomía de hasta 329 km.

La versión de 155 kW incorpora una batería NMC (níquel-manganeso-cobalto) con una capacidad de 52 kWh (netos), permite alcanzar autonomías de hasta 449 km (en ciudad, de más de 580 km) y puede cargarse del 10 al 80% en aproximadamente 24 minutos en estaciones de carga en corriente continua.

Otra función técnica novedosa que también viene de serie es la conducción a un pedal, para una deceleración rápida controlando únicamente el acelerador. El conductor puede frenar el ID. Polo levantando el pie del acelerador, y decelerar así hasta la detención completa.

"El ID.Polo aporta sensación de control y robustez, sumado a su gran autonomía. Sin duda, es una propuesta de gran valor para nuestros clientes, con un gran vínculo con la historia y tradición de Volkswagen", ha resumido Pifarré.

COMPACTO, MUY AMPLIO Y "PERFECTO" PARA EL DÍA A DÍA

El nuevo ID. Polo mide 4.053 mm de largo, 1.816 mm de ancho y 1.530 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 mm. En comparación con el modelo con motor de combustión, el ID. Polo destaca por un aprovechamiento del espacio significativamente superior gracias a la plataforma MEB+.

Un ejemplo de ello es el volumen del maletero, que aumenta un 25%, pasando de 351 a 441 litros y que cuenta con doble fondo. Con los respaldos de los asientos traseros abatidos, la capacidad de carga se incrementa hasta los 1.240 litros.

Asimismo, es el primer modelo que adopta por completo el nuevo lenguaje de diseño 'Pure Positive' de Volkswagen. El resultado es un compacto con proporciones "definidas", una "especial atención al detalle" y un diseño lumínico "moderno". La parte trasera es "limpia, atemporal" y con una destacada franja iluminada.

En el interior, el ID.Polo destaca por su espacio y por ciertos elementos dependientes del acabado, como las costuras decorativas en los paneles de las puertas y la integración de pequeños emblemas 'Volkswagen' como remate.

La tecnología es otro aspecto central del modelo, que va de la mano de la recuperación de los botones físicos. La pantalla táctil tiene un tamaño de 32,77 cm (13 pulgadas) está ubicada en el centro del salpicadero, al alcance tanto del conductor como del acompañante.

Además, destaca la pantalla de detrás del volante, que recupera los gráficos de antaño, dándole un toque "retro" al nuevo diseño del vehículo, que es moderno pero práctico, a la vez que aporta seguridad en la conducción.

TRES NIVELES DE ACABADO

El ID. Polo se ofrece en tres niveles de acabado, con ambas opciones de batería disponibles. El Match, la versión de acceso, incorpora de serie una función de carga rápida DC de 90 kW y cuenta con faros LED con control automático de luces largas, Digital Cockpit de 10 pulgadas, sistema de infoentretenimiento Innovision de 13 pulgadas y volante multifunción en cuero vegano.

El ID. Polo Life se lanza como segundo nivel de acabado. Incorpora de serie acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera, Park Distance Control (delantero y trasero) y alarma. Además, incluye espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función memoria.

Finalmente, Style, la versión tope de gama, incorpora tecnología de iluminación avanzada con faros IQ.Light LED Matrix, con logotipo VW iluminado delante y detrás. En el interior se caracteriza por asientos confort deportivos, iluminación ambiental y materiales de alta calidad.