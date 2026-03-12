Illescas (Toledo) albergará el nuevo centro de distribución logística de Seat & Cupra

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM - Archivo

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la llegada de un nuevo proyecto en el ámbito de la logística a la región, que va a contribuir a seguir consolidando a la Comunidad Autónoma como referencia en el desarrollo y el crecimiento del sector con la ubicación en Illescas (Toledo) del centro de distribución de recambios y accesorios para España de Seat & Cupra para el Grupo Volkswagen.

Así lo ha valorado el presidente regional, que ha señalado que la llegada de este proyecto a Castilla-La Mancha, en concreto a la localidad de Illescas, refuerza el sólido posicionamiento de la región en un sector en el que el empleo ha crecido un 9 por ciento a lo largo del último año 2025, tal y como ha revelado de manera reciente un informe sectorial de la empresa Randstad, que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento en el empleo en la logística a lo largo del pasado año.

En la última década, Castilla-La Mancha ha reforzado su posición como epicentro del desarrollo de la logística en el país y en el sur de Europa, con crecimientos en la entrada y salida de mercancías hacia otras comunidades autónomas que superan el 55 por ciento, en una actividad que ha creado además más de 13.000 nuevos empleos desde el año 2015.

Además, la ubicación en Castilla-La Mancha del nuevo centro de distribución de recambios y accesorios para España de Seat & Cupra para el Grupo Volkswagen supone también avanzar en el posicionamiento de la región como destino premium de inversión; y en un sector estratégico como la industria de la automoción, en el que Castilla-La Mancha cuenta con un peso significativo en los diversos eslabones de la cadena de valor de la industria del automóvil y la movilidad sostenible, que se amplía ahora con la llegada del nuevo centro de distribución en Illescas.