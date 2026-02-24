Industria analizará las inversiones de 'joint ventures' chinas en España de Ebro, Stellantis o Santana

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga - SEI

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo presentará en 2026 un protocolo de 'Inversiones Bien Hechas en España' con el análisis y buenas prácticas de las 'joint venture' entre Ebro y Chery en Barcelona; Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza) o Santana y BAIC (en Jaén).

Así lo ha avanzado este martes el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, durante su intervención en el Nueva Economía Forum, en el que ha apuntado que el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 180 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip) a 34 nuevos proyectos durante 2025.

Este fondo gestionado por Sepides movilizó el año pasado 449 millones de euros de inversión industrial y apoyó la creación de 580 empleos.

Según ha explicado Brustenga, el Fondo ha respaldado proyectos en sectores industriales consolidados --como el químico, agroalimentario y metalúrgico-- y ha reforzado ámbitos estratégicos de alto valor añadido como defensa, farmacéutico, biotecnología y energías renovables.

"Más allá del impacto económico, estas inversiones contribuyen a la cohesión territorial, favoreciendo la implantación industrial en zonas donde la actividad productiva resulta clave para fijar población, generar empleo estable y atraer talento", ha explicado el secretario que, además, ha señalado que su departamento trabaja para "protocolarizar la llegada de inversiones industriales dado el buen momento que vive España".

Así, se está analizando cómo está siendo la llegada de las primeras inversiones asiáticas a España, a través de las 'joint venture' entre Chery y Ebro; Stellantis y CATL y Santana y BAIC y se ha comprometido a tener el trabajo finalizado antes de que acabe 2026.

Durante su intervención, el responsable de Industria ha hecho referencia al "actual contexto geopolítico convulso" y ha fijado como prioridad "seguir apostando por tener la máxima autonomía estratégica abierta, teniendo siempre en cuenta que estamos en una economía global".