La inteligencia artificial podría duplicar la rentabilidad de los concesionarios en cinco años - FACONAUTO

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El margen neto del sector de los concesionarios en España podría pasar del 1,3% actual al 2,8% en 2030, lo que supondría más que duplicar su rentabilidad en los próximos cinco años por la incorporación de la inteligencia artificial en la distribución de automoción.

Así se recoge en el informe 'Implementación de la IA en concesionarios de automóviles: impacto en rentabilidad y empleo', elaborado a partir de datos de Faconauto, McKinsey, World Economic Forum (WEF), OCDE y Randstad, que explica que la IA está acelerando un cambio de fondo en el funcionamiento de los concesionarios, con impacto tanto en la rentabilidad como en la organización del trabajo y las competencias profesionales.

El estudio refleja además una adopción creciente de estas tecnologías, ya que más del 80% de los concesionarios ya utiliza inteligencia artificial o prevé hacerlo a corto plazo, y aquellos que la han incorporado reportan mejoras en ingresos y eficiencia operativa.

"La IA está teniendo un impacto transversal en el negocio, especialmente en áreas como la gestión de clientes, el marketing, la fijación de precios o la posventa, donde permite optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones a partir de datos", explica Faconauto.

UNA TRANSFORMACIÓN QUE EXIGE NUEVOS PERFILES

El avance de estas tecnologías también está modificando la estructura del empleo. El informe apunta a que hasta un 22% de las tareas actuales cambiarán de naturaleza en el periodo 2025-2030, con una evolución hacia funciones más vinculadas al análisis de datos, la digitalización de procesos o la gestión de herramientas tecnológicas.

En paralelo, se espera que entre el 20% y el 25% del empleo en concesionarios esté vinculado a nuevos roles relacionados con la IA y la digitalización, lo que refuerza la necesidad de adaptar tanto los perfiles actuales como los modelos de formación del sector.

"La transformación que está viviendo el sector no es solo tecnológica, sino también organizativa y de talento. La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que operan los concesionarios y eso exige formación continua del talento, incorporación de nuevos perfiles, y una visión estratégica del negocio que incluya la IA como palanca de creación de oportunidades", ha apuntado la directora comercial de Faconauto, Montse Martínez.