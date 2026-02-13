Jaguar Land Rover nombra presidente en España a Frederic Drouin, en sustitución de Felix Wannemacher

Archivo - Land Rover - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover ha acordado el nombramiento de consejero y presidente de la compañía en España de Frederic Drouin, en sustitución de Felix Wannemacher, que ha sido cesado por la firma británica de automóviles, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantial (Borme), al que ha tenido acceso Europa Press.

Drouin lleva ligado a la empresa británica más de nueve años y, en los dos últimos meses, ha ocupado el cargo de director de Ooperaciones para la región de Europa Central, Europa del Este y Europa del Sur. Anteriormente, ha sido director general en Latinoamérica y el Caribe, entre otros cargos.

De su lado, Felix Wannemacher lleva ligado a la compañía más de siete años y, en el último año y tres meses ha ejercido como responsable de Jaguar Land Rover en Europa del Sur, ocupando el cargo de consejero delegado de la firma en España, Italia, Portugal, Austria, República Checa y Eslovaquia.

Asimismo, Jaguar Land Rover ha acordado nombrar vicepresidenta a Cristina Ruiz Sánchez, actual directora financiera y de IT de la compañía en España y Portugal. La directiva lleva 34 años ligada a la empresa, con jornada completa en este último cargo desde enero de 2010.