Jeep busca "aprovechar" su impulso en 2026 con la gama completa del Avenger, que suma la edición Black

BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jeep se ha fijado como objetivo para 2026 mantener y aprovechar su impulso comercial logrado en 2025, para lo que contará con la nueva gama cOmpleta del Avenger, al que sumará la última edición Black, así como con las nuevas motorizaciones del Compass y el nuevo Wagoneer S.

"Estamos totalmente preparados para afrontar los retos que se avecinan", ha explicado el director general de Jeep en Europa, Fabio Catone este viernes, en el marco de la 102ª edición del Salón del Automóvil de Bruselas.

El Avenger Black Edition, cuyos pedidos ya están abiertos, introduce una estética nueva y audaz en la gama Avenger de Jeep. La Black Edition aporta "un nivel superior de estilo y sofisticación". Basada en el acabado Altitude, esta versión presenta exclusivos elementos de diseño en negro.

La Black Edition viene equipada con los logotipos Jeep y Avenger en negro, las llantas de aleación negras de 17" y el bisel negro de la consola central, lo que realza su distintivo atractivo monocromático.

El vehículo también cuenta con cristales tintados y una amplia gama de tecnología avanzada, como el Control de Descenso en Pendientes, Selec-Terrain con seis modos de conducción y un panel de instrumentos digital de 10.25". En el interior, la cabina refleja el compromiso de Jeep con la comodidad y la durabilidad, con asientos premium de tela y vinilo, mientras que el exterior luce faros antiniebla para mayor funcionalidad.

A estos elementos se suman características opcionales, como el sistema de audio premium JBL y el Winter Pack (con parabrisas y asientos calefactados), el sistema de navegación y el portón trasero eléctrico manos libres.

La gama Avenger ofrece una variedad de opciones de motorización, incluyendo gasolina, e-Hybrid, Full Electric e híbrido 4xe. De hecho, el Avenger se ha convertido en uno de los 10 SUV del segmento B más vendidos en Europa y ya se está expandiendo a 62 países de todo el mundo, con Sudamérica previsiblemente uniéndose al mapa el próximo año.

A pesar de las importantes renovaciones de productos en el sector, el rendimiento de Jeep se ha mantenido sólido, con una cuota del 1% en el mercado de turismos y una cuota del 1,8% en el mercado de SUV europeo. Cabe destacar que Jeep logró un crecimiento de ventas de dos dígitos en varios mercados clave, con un aumento del 17% en el Reino Unido, un 39% en Austria y el 48% en Portugal, el aumento más significativo.

Un factor crucial detrás de este éxito ha sido el Avenger, el primer SUV totalmente eléctrico de Jeep, cuyo lanzamiento tuvo un gran éxito, con más de 235.000 unidades vendidas desde entonces.

JEEP COMPASS, UNA IMPORTANTE APUESTA PARA 2026

Por otro lado, Jeep está apostando fuertemente para 2026 con su modelo Compass, que viene siendo un éxito mundial desde su lanzamiento en 2006, con más de 2,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Para 2026, la gama Compass da un gran paso adelante, combinando la icónica capacidad todoterreno de Jeep con electrificación y tecnología de vanguardia. Tras el lanzamiento de las versiones e-Hybrid y Full Electric, los nuevos Compass e-Hybrid Plug-in y Compass 4xe ya se encuentran disponibles, con los pedidos ya abiertos del e-Hybrid Plug-in.

El Compass e-Hybrid Plug-in de Jeep aporta un sistema de 225 CV que combina gasolina y electricidad para lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia de combustible. Con una autonomía de más de 90 km en ciclo combinado y más de 100 km en ciudad solo con electricidad, el e-Hybrid Plug-in permite una conducción sin emisiones, mientras que su motorización garantiza viajes más largos con facilidad gracias a su autonomía total de 983 kilómetros.

Finalmente, completando la gama de Jeep en el Salón del Automóvil, se presenta el Wagoneer S, el primer vehículo totalmente eléctrico (BEV) global de la marca. Con 600 caballos de potencia y una impresionante aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos, el Wagoneer S redefine las posibilidades del segmento D de SUV eléctricos.