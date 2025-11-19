Jeep empezará a producir en 2026 el nuevo Jeep Recon, que saldrá de Norteamérica en el cuarto trimestre - JEEP

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jeep comenzará a principios del próximo año la producción del Jeep Recon 2026, el primer y único SUV Trail Rated totalmente eléctrico de la industria, con lanzamientos iniciales en Estados Unidos y Canadá, seguidos de una expansión global en el cuarto trimestre.

Con 650 CV y 840 Nm de par instantáneo, el Jeep Recon ofrece un control preciso desde el primer toque del acelerador y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos.

"El Jeep Recon 2026 representa un audaz paso adelante para la marca: un SUV totalmente eléctrico que se mantiene fiel a nuestros valores fundamentales de libertad, aventura y capacidad. Está preparado para la conducción todoterreno, diseñado específicamente para este propósito y listo para llevar a los entusiastas de Jeep al futuro sin sacrificar el legendario rendimiento que esperan", ha declarado el consejero delegado de Jeep, Bob Broderdorf.

La batería de 100 kWh y 400 voltios está protegida por un conjunto completo de resistentes protecciones de acero de alta resistencia en los bajos.

La suspensión y los neumáticos de serie de 83,8 cm (33 pulgadas) en la versión Moab proporcionan una altura libre al suelo de 23,9 cm (9,4 pulgadas). Las especificaciones todoterreno incluyen un ángulo de ataque de 34 grados, un ángulo de salida de 34,5 grados y un ángulo ventral de 23,5 grados.

El rendimiento todoterreno se optimiza mediante un diferencial de bloqueo electrónico que garantiza que el par fluya a ambas ruedas traseras cuando está activado. Con solo pulsar un interruptor, el conductor puede pasar de diferencial abierto a totalmente bloqueado.

Además, el Jeep Recon está equipado con el control de velocidad Selec-Speed para pendientes pronunciadas. Al activarse, el control de velocidad Selec-Speed mantiene la velocidad establecida, permitiendo al conductor concentrarse en la dirección.

DISEÑO EXTERIOR ICÓNICO Y FUNCIONAL

"Inspirado en la tradición pero con la mirada puesta en el futuro", el Jeep Recon presenta una visión moderna y totalmente eléctrica de la aventura. Sus amplias superficies acristaladas maximizan la visibilidad, mientras que el frontal luce una parrilla iluminada de siete ranuras, luces diurnas en forma de U y un completo conjunto de iluminación LED premium de serie.

El Jeep Recon ofrece un techo solar panorámico de doble panel de serie o un techo corredizo eléctrico Sky One-Touch opcional. Los tiradores de apertura eléctrica integrados facilitan el acceso, y el Jeep Recon es el único vehículo totalmente eléctrico diseñado con puertas, cristales laterales traseros y portón trasero abatible desmontables. No se requieren herramientas.

Los detalles en negro brillante en la parrilla, los pilares y los marcos de las ventanas, además del techo disponible en negro brillante, añaden contraste visual. En la parte trasera, destacan las luces traseras LED inspiradas en el Wrangler y un portón trasero abatible que alberga la llanta de repuesto de tamaño completo, una característica exclusiva en su segmento.

La versión Moab, la primera versión disponible, añade aún más carácter con carcasas, guardabarros y estribos laterales disponibles en negro brillante, además de logos Jeep exclusivos con grabado topográfico y un adhesivo antirreflejos en el capó.

En el interior, la cabina fusiona materiales duraderos, ideales para cualquier terreno, con almacenamiento inteligente y personalizable, y tecnología de vanguardia, creando un espacio funcional y vanguardista.

Asimismo, alberga un riel modular para accesorios sobre el panel de instrumentos, donde se pueden montar cámaras, dispositivos de navegación o incluso un soporte para patos, y superficies con textura resistentes a los arañazos.

El techo y el suelo también incorporan materiales reciclados, mientras que las resistentes alfombrillas para todo tipo de clima en la parte delantera, la segunda fila y el área de carga trasera ofrecen una protección duradera contra las inclemencias del tiempo.