Joinup calcula en un 60% las emisiones de CO2 que reduce en los desplazamientos empresariales

Ofrece a los empleados un ahorro adicional con Tribbu que puede alcanzar los 200 euros mensuales por persona

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Joinup, la plataforma de movilidad corporativa, calcula que, con su solución integral que permite a las empresas gestionar de forma centralizada todos sus servicios de movilidad, permite reducir en torno a un 30% sus gastos en transporte y hasta en un 60% las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos de sus empleados.

El 'carpooling' corporativo de Joinup fomenta el uso compartido del vehículo, reduce las emisiones y permite a las empresas cumplir con la Ley de Movilidad al Trabajo. Al mismo tiempo, Joinup fomenta el 'carpooling' corporativo junto a Tribbu, ofreciendo a los empleados un ahorro adicional que puede alcanzar los 200 euros mensuales por persona.

Además de su impacto ambiental y económico, los largos trayectos diarios afectan al bienestar de los trabajadores, que sufren pérdida de tiempo productivo, estrés y dificultades para conciliar. Por eso, Joinup sitúa la movilidad corporativa en el centro de la estrategia empresarial, contribuyendo a la fidelización del talento.

"En un momento en el que la movilidad condiciona el acceso a oportunidades laborales y supone un coste económico y ambiental creciente para empresas y trabajadores, Joinup, propone una solución integral que permite gestionar todos los desplazamientos corporativos de forma más eficiente, sostenible y rentable", ha destacado la firma.

Según cálculos de UGT, los trabajadores en España destinan cada año más de 200 horas y hasta 5.000 euros de su presupuesto personal únicamente a ir y volver del trabajo. Este coste oculto no solo afecta a la economía personal, sino también a la productividad de las empresas y a la sostenibilidad de las ciudades.

En España, casi el 70% de los empleados se desplaza al trabajo en coche privado, y más del 80% de esos vehículos circula con un solo ocupante. Esta realidad representa uno de los principales focos de emisiones del país, ya que el transporte genera cerca del 30% de las emisiones de CO2 nacionales.

"El trayecto al trabajo es uno de los grandes retos pendientes de la sostenibilidad empresarial. Con el carpooling corporativo, las compañías pueden medir y reducir de forma tangible su huella de carbono y, al mismo tiempo, mejorar la satisfacción y el bienestar de sus empleados. Es el equilibrio perfecto entre eficiencia y compromiso", ha afirmado la consejera delegada y cofundadora de Joinup, Elena Peyró.