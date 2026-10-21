Källenius (Mercedes-Benz) advierte de un aumento de costes para los automóviles por el 'Made in Europe'

Archivo - El CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius, ha advertido este miércoles de que la iniciativa de la Unión Europea (UE) para proteger a su industria automovilística corre el riesgo de encarecer aún más los costes y crear distorsiones en las cadenas de suministro globales.

"Un coche moderno contiene miles de componentes procedentes de todos los rincones del mundo para maximizar la eficiencia. Añadir restricciones encarecería la producción, aunque mejoren la resiliencia" ha afirmado Källenius el miércoles en el Diálogo Global de Berlín.

La UE avanzó la semana pasada en sus planes para favorecer la producción de automóviles 'Made in Europe'. El nuevo conjunto de normativas que se está debatiendo está diseñado para garantizar la igualdad de condiciones a fabricantes de automóviles como Grupo Volkswagen y Grupo Renault. Sin embargo, el posible acuerdo también corre el riesgo de poner en desventaja a socios comerciales como Japón y Corea del Sur.

La advertencia cobra mayor peso porque Källenius también ocupa el cargo de presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Sus comentarios ponen de relieve que quieren que Bruselas los defienda frente a las importaciones subvencionadas de forma desleal, sin imponer normas de contenido local ni restricciones a la cadena de suministro que encarecen la producción europea.

Así, ha señalado que Europa no puede convertirse en "una isla" que deje de hacer negocios con socios importantes como EE. UU., China, Japón, Corea del Sur y la India.

En este contexto, el director general de Mercedes también ha instado a la UE a buscar más acuerdos comerciales, elogiando los esfuerzos por cerrar un acuerdo largamente retrasado con Sudamérica y avanzar en las negociaciones con la India y otros socios. Al mismo tiempo, Europa no debería mostrarse ingenua ante el retorno del proteccionismo tras décadas en las que la globalización no se vio cuestionada en gran medida, afirmó.