Kymco niega haber cedido la plataforma tecnológica de su motocicleta AK 550 a otros fabricantes

KYMCO niega haber cedido a QJ Motor la plataforma tecnológica del AK 550 - KYMCO

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Kymco ha negado haber suscrito cualquier acuerdo con el fabricante QJ Motor para compartir la plataforma tecnológica de su motocicleta AK 550, así como haber autorizado o permitido a la compañía china utilizar esta arquitectura en el desarrollo de su modelo Fort 600.

La compañía taiwanesa ha emitido esta aclaración oficial ante las informaciones publicadas en varios medios especializados que relacionan el QJ Motor Fort 600 con la plataforma tecnológica de la moto KYMCO AK 550, tanto en lo relativo al chasis como al propulsor.

"KYMCO nunca ha suscrito ningún acuerdo con QJ Motor para compartir la plataforma de AK 550, ni ha autorizado ni permitido, de ningún otro modo, el uso de dicha plataforma por parte de QJ Motor", señala la compañía.

Kymco añade que, cuando las unidades de producción del QJ Motor Fort 600 estén disponibles en el mercado, iniciará las investigaciones que considere oportunas y, en función de sus conclusiones, determinará las posibles medidas que pueda adoptar.

UNA PLATAFORMA CON MÁS DE 45 PATENTES

La plataforma tecnológica del AK 550 tiene un especial valor para Kymco, ya que su desarrollo comenzó hace una década como buque insignia de la compañía y concentró más de 50 años de conocimiento industrial e innovación, con más de 45 patentes aplicadas al modelo.

Entre sus principales características figura una arquitectura de propulsor patentada que separa el motor y la transmisión en dos bloques independientes, además de un bastidor desarrollado íntegramente en aluminio. El conjunto se completa con un motor bicilíndrico en línea DOHC, un cigüeñal 'crossplane' a 270 grados, un embrague multidisco bañado en aceite y un sistema de lubricación por cárter seco.

La marca destaca que esta arquitectura ha continuado evolucionando y se ha trasladado posteriormente a otros modelos de altas prestaciones de Kymco. Entre ellos se encuentra el actual CV3 575, cuyo propulsor deriva directamente de la arquitectura desarrollada para el AK 550, aunque adaptada a las necesidades específicas de un vehículo de tres ruedas.