Leapmotor incorpora Spotify y TikTok al sistema de infoentretenimiento del C10

El Leapmotor C10 integra aplicaciones como Spotify y TikTok en su sistema de infoentretenimiento con el objetivo de dar un paso más en la evolución de la experiencia de conducción, permitiendo a los usuarios acceder a sus playlists, podcasts y contenido viral de TikTok directamente desde la pantalla táctil del vehículo.

El sistema, diseñado con una interfaz intuitiva, garantiza una experiencia fluida y de alta calidad. Con Spotify, los usuarios pueden disfrutar de millones de canciones y listas de reproducción personalizadas, mientras que TikTok ofrece acceso instantáneo a tendencias y videos virales, ideal para momentos de espera, atascos interminables o viajes largos.

"Leapmotor reafirma así su compromiso con la innovación tecnológica, ofreciendo soluciones que no solo mejoran la eficiencia y seguridad de la conducción, sino que también transforman el interior del vehículo en un espacio de entretenimiento y conectividad. El Leapmotor C10 se posiciona como un referente en el segmento de vehículos eléctricos inteligentes", ha subrayado la marca.

El puesto de conducción Smart Cockpit es el punto de unión de sus grandes avances técnicos, desarrollados, en gran parte, desde cero en el seno de la propia marca.

En el centro del salpicadero reina la pantalla táctil de 14,6" y Alta Definición (2.560 x 1440 píxeles), con una interfaz totalmente táctil directamente inspirada de los smartphones y tablets. Es el punto de control de una gran variedad de sistemas de este automóvil, desde la radio y el sistema multimedia al teléfono, el navegador, la calefacción o el aire acondicionado. La estructura laminada de esta pantalla y el cuadro de instrumentos reduce los reflejos y permite ofrecer una visibilidad óptima y confortable en cualquier circunstancia.

La pantalla táctil es la puerta de entrada al sistema audio del Leapmotor C10. Dotado de amplificadores desarrollados por la propia marca, crea un sonido envolvente 7.1 gracias a sus 12 altavoces con 840 W de salida. Su ecualizador permite elegir entre modos de audio muy diferentes (Enjoy, Surround, Theater y Dynamic).