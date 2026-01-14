Lexus abre la prerreserva online del nuevo ES, disponible en España a partir de mayo

Archivo - Lexus ES - JEROEN PEETERS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha habilitado la prerreserva online de la octava generación del nuevo ES, con importantes cambios en prestaciones, refinamiento, confort y lujo, que estará disponible en todas las opciones de propulsión.

Asimismo, Lexus ofrece la oportunidad de poder prerreservar el acabado Signature. El nuevo Lexus ES estará disponible a partir de mayo de 2026 en España en todos los centros autorizados Lexus de Península y Baleares.

"Con el nuevo concepto de diseño exterior e interior Clean Tech x Elegance, el ES presenta una imagen exterior vanguardista con una presencia audaz", afirma la firma nipona.

El minimalismo de su diseño interior integra el Lexus Digital Cockpit de 12,3" y el Multimedia System Lexus Advanced de 14", con mandos físicos para el control de las funciones principales de confort.

La estrategia multitecnológica de Lexus permitirá escoger entre una mecánica híbrida y las primeras variantes 100% eléctricas del nuevo ES, todas ellas disponibles en tracción delantera o total.

La prerreserva online con la que se estrena el nuevo ES, se complementa con una nueva Experiencia 360° que ofrece a los clientes una visión en 3D donde se reproduce la imagen exterior e interior del vehículo en detalle, pudiendo, además, interactuar con el modelo para abrir las puertas y el maletero, para así experimentar el diseño y las diferentes tonalidades exteriores e interiores con las que se ofrece este nuevo modelo.