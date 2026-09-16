Lexus actualiza el UX 300h con 199 CV, mayor eficiencia y hasta cuatro acabados desde 41.750 euros - LEXUS

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha ampliado la oferta de su crossover urbano premium UX con el UX 300h, equipado con un sistema híbrido de quinta generación que eleva su potencia hasta los 199 CV y reduce su consumo de combustible hasta los 5 litros por cada 100 kilómetros, con un precio en España desde 41.750 euros y ofrece cuatro niveles de acabado.

El Lexus UX 300h combina un motor de gasolina de 2,0 litros y cuatro cilindros con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia total de 199 CV. Esta configuración permite al modelo acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos en su versión de tracción 4x2, frente a los 8,5 segundos de la generación anterior.

Una de las principales novedades se encuentra en su sistema híbrido de quinta generación, que sustituye la anterior batería de níquel-metal hidruro por una unidad de ion-litio de 60 celdas y 222 voltios. Según Lexus, esta batería es más compacta y ligera y proporciona un 15% más de rendimiento que las anteriores de níquel-metal hidruro.

La marca también ha trabajado en la reducción del peso y en la eficiencia del conjunto, lo que permite situar el consumo en hasta 5,0 litros/100 km. La batería está ubicada bajo los asientos traseros, una solución que contribuye a mantener el espacio y la versatilidad del habitáculo.

MÁS DINÁMICO Y CONFORTABLE

El UX combina una posición de conducción elevada y una buena visibilidad con un centro de gravedad bajo, buscando ofrecer una conducción precisa. A ello se suma una aerodinámica trabajada, con unos bajos prácticamente planos destinados a reducir las turbulencias, el ruido y el consumo.

También incorpora elementos específicos en la carrocería para mejorar el comportamiento dinámico. Las molduras de los pasos de rueda cuentan con un diseño que favorece el flujo de aire y contribuye a reducir el balanceo y mejorar la estabilidad en curvas, cambios de carril y rectas.

El conductor dispone de los modos de conducción Eco, Normal y Sport en toda la gama, mientras que el acabado F SPORT+ añade los programas Custom, Sport S y Sport S+, que permiten modificar en mayor medida la respuesta del vehículo.

En el apartado de suspensión, Lexus ha introducido mejoras centradas en el funcionamiento de los amortiguadores, la calidad del aceite, los sellos y el control de la fricción, con el objetivo de combinar confort y agilidad.

UN INTERIOR CON INSPIRACIÓN JAPONESA

El diseño del UX busca combinar una imagen exterior deportiva con un habitáculo de orientación premium. La marca destaca especialmente el trabajo de los artesanos Takumi, que han empleado materiales de alta calidad y técnicas tradicionales japonesas.

Entre ellas figura el Sashiko, una técnica de costura tradicional que se aplica a los asientos de cuero liso mediante un patrón de perforaciones. El modelo incorpora además elementos inspirados en los conceptos japoneses Sashiko y Engawa.

La gama estrena asimismo el color exterior Iridio Sonic, desarrollado mediante una tecnología de pintura sónica que permite alinear los copos metálicos de forma más uniforme para conseguir un mayor brillo y una tonalidad más profunda.

CONECTIVIDAD Y ASISTENCIA POR VOZ

El UX cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 12,3 pulgadas y un sistema de navegación conectado a la nube que permite mantener actualizada la información.

El sistema de reconocimiento de voz 'Hey Lexus' permite realizar llamadas, controlar el equipo de sonido y el climatizador o realizar búsquedas en Internet mediante comandos de voz. Además, puede proporcionar información local como los precios del carburante en estaciones de servicio cercanas.

Lexus señala que el sistema ha sido desarrollado para comprender expresiones más informales y mejorar el reconocimiento de las órdenes cuando existe ruido en el habitáculo, diferenciando además entre las instrucciones del conductor y las del pasajero.

CUATRO ACABADOS DESDE 41.750 EUROS

El Lexus UX 300h está disponible en España con cuatro niveles de equipamiento: URBAN, F SPORT LEGEND, F SPORT+ y OMOTENASHI.

A destacar, el acabado F Sport+ (la opción más deportiva del modelo), que introduce una imagen diferenciada con parrilla específica en negro azabache, paragolpes exclusivos y llantas de aleación de 18 pulgadas.

También dispone de suspensión variable adaptativa, pintura bitono y un interior con asientos Tahara perforados de diseño deportivo, volante y palanca de cambios F Sport, pedales y umbrales de aluminio.

En materia de tecnología, incorpora un Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas y el modo Sport S+, que modifica la suspensión, la dirección y la respuesta del acelerador para ofrecer un comportamiento más dinámico.

Los precios de la gama UX 300h MY26 parten de los 41.750 euros desde el acabado Urban. El F Sport Legend tiene un precio de 44.750 euros, mientras que el F Sport+ asciende a 52.500 euros y el acabado Omotenashi se sitúa en 57.500 euros. La pintura metalizada supone un sobrecoste de 1.250 euros en todas las terminaciones.