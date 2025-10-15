Lexus arranca la venta de la edición Vibrant Edition del LBX, disponible desde 43.200 euros - LEXUS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lexus comenzará a comercializar en España entre octubre de este año y mayo de 2026 el modelo LBX Vibrant Edition, con las últimas novedades en tecnología híbrida de la firma nipona, incorporando un motor 1,5 L de 136 CV híbrido, disponible desde 43.200 euros.

Como su nombre sugiere, el Vibrant Edition hace gala de unos llamativos detalles estilísticos que enfatizan la imagen "moderna y urbanita" del Lexus LBX. El Vibrant Edition añade más opciones a la gama LBX 2026, como "la expresión perfecta del principio de Lexus de personalizar el lujo".

El modelo puede elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo de denominación LBX Vibrant Edition Black.

Dentro del habitáculo, destaca su tapicería confeccionada en cuero semianilina en color Black, su consola central y sus paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet.

Los detalles de clase superior con que cuenta el LBX Vibrant Edition, se reflejan en la optimización de su equipamiento. Esta edición especial cuenta con asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 colores diferentes a elegir, una base de carga inductiva para smartphones, el innovador purificador de aire Nanoe-X y levas de cambio tras el volante.

"El LBX se ha establecido rápidamente como un modelo central para Lexus en Europa. Con el LBX Vibrant Edition, incrementamos las posibilidades y añadimos rasgos estilísticos exclusivos que potencian su imagen deportiva y dinámica. Estamos convencidos de que reafirmará la capacidad demostrada del LBX de atraer a nuevos clientes manteniendo su promesa de ser todo un Lexus en pequeño formato", ha subrayado el responsable de Lexus en Europa, Andre Schmidt.